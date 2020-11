Sprememba v slovenskem načrtu

Po odpadlem obračunu s Poljaki slovensko moško reprezentanco nekaj dodatnih dni loči do začetka kvalifikacijskih bojev za nastop na evropskem prvenstvu leta 2022 na Slovaškem in Madžarskem. Izbranci Ljubomirja Vranješa bodo v nedeljo nastopili v turškem Eskisehiru, a dve uri kasneje, kot je bilo sprva predvideno. Tekma je pomaknjena na 17.00 po slovenskem času (19.00 po lokalnem), so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

V slovenski članski rokometni ekipi so se po prestavljeni današnji tekmi s Poljaki v Celju (prestavili so jo zaradi več pozitivnih testov na novi koronavirus v poljskem taboru) in zaradi spremembe termina nedeljske tekme odločili, da se bodo v Turčijo odpravili že v soboto iz Gradca, v domovino pa se bodo vrnili takoj po končani tekmi, kot je bilo sprva načrtovano.

Turki na pragu presenečenja

Turki so v sredo odigrali prvo kvalifikacijsko tekmo za EP 2022 in bili na Nizozemskem blizu presenečenja. Prvi polčas so dobili s 14:10, se nato štiri minute pred koncem znašli v zaostanku treh zadetkov (23:26), a uspeli izenačiti. Ko je že kazalo, da bi lahko odnesli vsaj točko, so gostitelji 12 sekund pred koncem zadeli in se razveselili zmage.

Slovenci, ki bodo misli pred tekmo s Turčijo strnili na petkovi novinarski konferenci, so odpadlo tekmo s Poljsko izkoristili za interni dvoboj, ki se je končal z zadetkom razlike (31:30).

Kako na EP?



Na EP se bosta iz vsake od osmih kvalifikacijskih skupin uvrstili dve najboljši reprezentanci, vstopnico pa si bodo zagotovile še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance. Na EP sta poleg gostiteljic že uvrščeni najboljši z zadnjega prvenstva, Španija in Hrvaška.