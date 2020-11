Koronavirus prestavil začetek slovenskega lova na EP

Četa Ljubomirja Vranješa, ki je v nedeljo v Zrečah začela priprave na prvi kvalifikacijski tekmi za EP, bi morala v četrtek gostiti poljsko izbrano vrsto, a je tekma zaradi več pozitivnih testov v gostujočem taboru na novi koronavirus prestavljena.

"Za odlog tekme je zaprosila poljska reprezentanca, ki ima velike težave zaradi okužb s koronavirusom in odrejenimi karantenami igralcem. Kot so navedli v obvestilu EHF-a, so testi na COVID-19 na začetku priprav vrnili pozitivne rezultate pri petih poljskih reprezentantih, v obvezno 10-dnevno karanteno, ki jo predpisuje tamkajšnja zakonodaja, pa je moralo še dodatnih 11 poljskih igralcev. Pri EHF-u se zavedamo, da odlog tekme prinaša precej izredno neugodno situacijo. Kljub temu okoliščine in veljavne omejitve ne dopuščajo nobene druge rešitve," so pri Rokometni zvezi Slovenije povzeli sporočilo EHF, pri katerem bodo poskušali čim prej najti nov primeren datum.

Po prestavitvi četrtkove tekme Slovence prvi obračun kvalifikacij tako čaka v nedeljo v Turčiji. Foto: Reuters

V nedeljo v Turčiji

Vranješevi varovanci so imeli v tokratnem ciklu na sporedu dve kvalifikacijski tekmi. Druga ostaja na urniku, in sicer se bodo Slovenci v nedeljo ob 15. uri v gosteh pomerili s Turki.

Kako na EP?

Slovenski rokometaši se bodo v kvalifikacijah za nastop na EP na Madžarskem in Slovaškem 2022 pomerili z Nizozemsko, Poljsko in Turčijo. Na EP se bosta iz vsake od osmih kvalifikacijskih skupin uvrstili dve najboljši reprezentanci, vstopnico pa si bodo zagotovile še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance. Na EP sta poleg gostiteljic že uvrščeni najboljši z zadnjega prvenstva, Španija in Hrvaška.

Kvalifikacije za EP, 1. cikel: 1. krog:

Četrtek, 5. november, dvorana Zlatorog (brez gledalcev):

19.15 Slovenija - Poljska - prestavljeno 2. krog:

Nedelja, 8. november, Eskisehir:

17.00 Turčija - Slovenija



