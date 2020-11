Slovenci odločno na misijo EP 2022, Skube ujet v Belorusiji

Slovensko rokometno reprezentanca v naslednjem tednu dni čakata prvi tekmi kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu. Slovenci so se danes v posebnih razmerah zaradi novega koronavirusa zbrali v Zrečah, kamor pa so bili v primerjavi s spiskom vabljenih igralcev na Štajersko povabljeni še trije dodatni igralci. "Ekipo, ki jo bo sestavljalo nekaj novih igralcev, bo potrebno čim prej povezati v ekipo, da bo ta dihala kot eno," je ob zboru dejal selektor Ljubomir Vranješ.

Slovenski rokometaši se bodo v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022 pomerili z Nizozemsko, Poljsko in Turčijo. Na EP se bosta iz vsake od osmih kvalifikacijskih skupin uvrstili dve najboljši reprezentanci, vstopnico pa si bodo zagotovile še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance. Na EP sta poleg gostiteljic že uvrščeni najboljši z zadnjega prvenstva, Španija in Hrvaška. Prva slovenska tekmica v kvalifikacijah bo Poljska, ki bo v Sloveniji gostovala v četrtek, tri dni zatem (8. novembra) bodo Vranješevi varovanci gostovali v Turčiji.

Staš Skube je ostal v Belorusiji, kjer igra za Meškov Brest. Foto: Getty Images

Zaradi bolezni in poškodb nekaterih slovenskih rokometašev je bil slovenski selektor Ljubomir Vranješ primoran iskati plan b. V začetku tedna je postalo jasno, da steber obrambe Blaž Blagotinšek v tokratnem ciklusu izbrani vrsti ne bo mogel pomagati zaradi okuženosti s koronavirusom. Zaradi istega razloga v Zreče ne bo Darka Cingesarja, bolezen pa je šele pred kratkim prebolel Nik Henigman, ki tako še ni nared za vse napore. Priprave bodo minile tudi brez bratov Skube. Sebastiana še naprej spremlja smola s poškodbami – udeležbo je bil tokrat primoran odpovedati zaradi natrgane prepone -, medtem ko je Staš "obtičal" v Belorusiji, kjer so oblasti omejile izstop in vstop v državo.

Nekaj sprememb

Na priprave je tako Vranješ dodatno vpoklical krožnega napadalca Igorja Žabića, prvič pa sta se na seznamu znašla 22-letni levokrilni igralec Tadej Mazej, ki je bil sprva ob klubskih soigralcih Miljanu Vujoviću in Maticu Grošlju povabljen le na treninge, prvič pa je posebna čast doletela tudi člana Barcelone 20-letnega organizatorja igre Domna Makuca.

Med reprezentanti, ki so vabilo dobili naknadno je tudi Domen Makuc. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"V prvem ciklusu kvalifikacij pričakujemo dve zahtevni tekmi. Ekipo, ki jo bo sestavljalo nekaj novih igralcev, bo potrebno čim prej povezati v ekipo, da bo ta dihala kot eno. Dnevi do četrtka nam bodo še kako pomembni in verjamem, da nam bo uspelo," je ob zboru povedal Vranješ.

"Občutki ob povratku so mešani."

Dragan Gajić se je vrnil v reprezentanco. Foto: Sportida Med povratniki, ki bodo nosili dres s slovenskim grbom, je znova Dragan Gajić, ki je pred tem že končal reprezentančno pot. "Občutki ob povratku so mešani. Po eni strani se počutim, kot da bom spet debitiral zanjo, po drugi pa se dobro zavedam, kaj me čaka s tekmovalnega stališča. Počakati bo treba še kak dan, da se med igralci vzpostavi kemija ter da spoznam tudi nove mlajše soigralce. Mislim, da bo na koncu vse v redu. Vesel sem, da sem znova tukaj, mislim, da je tako tudi pri soigralcih," je v Zrečah povedal 36-letni rokometaš.

Reprezentanco do srečanja s Poljaki čaka osem treningov, od tega šest z vsemi vabljenimi rokometaši. "V tem tednu moramo ciljati na dve zmagi. Težko bo, saj nekaj igralcev manjka, a tudi tisti, ki so jih nadomestili, premorejo kakovost. Lepo je znova biti z reprezentanco. Sploh glede na trenutno zdravstveno situacijo. Že dolgo se nismo videli. Veselim se vsega, kar nas čaka," je z optimizmom dejal Borut Mačkovšek.

Posebni varnostni pogoji

Celotne priprave moške članske reprezentance bodo zavoljo preprečevanja možnosti okužb potekale na izjemno visoki preventivni ravni. V skladu z navodili evropske rokometne zveze (EHF) so morali vsi člani reprezentance največ 48 ur pred zborom uspešno prestati test na koronavirus, testiranje pa bo za vse znova obvezno tudi pred tekmama. Ob tem so v Termah Zreče reprezentanci zagotovili nastanitev v nadstropjih, ki sta namenjeni izključno reprezentanci, povsem ločena od ostalih obiskovalcev pa so tudi ostali pomožni prostori, kot so sobe za obedovanje, sestanke in fizioterapijo.

Poseben protokol bo veljal tudi na poti v Turčiji. Rokometna zveza Slovenije je poskrbela, da se bo reprezentanca tja odpravila s posebnim letom z mariborskega letališča in na prizorišču tekme, v mestu Eskisehir, pristala na civilnem letališču. Z iste lokacije je povratek v domovino predviden takoj po tekmi.