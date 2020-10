Presenetljiva vrnitev odpisanih: Nisem se oziral v preteklost

Slovenski rokometaši se bodo v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022 pomerili z Nizozemsko, Poljsko in Turčijo. Na EP se bosta iz vsake od osmih kvalifikacijskih skupin uvrstili dve najboljši reprezentanci, vstopnico pa si bodo zagotovile še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance. Na EP sta poleg gostiteljic že uvrščeni najboljši z zadnjega prvenstva, Španija in Hrvaška.

Vranješ je v reprezentanco vpoklical igralce, za katere misli, da so trenutno v najboljši formi. Foto: Reuters

Švedski strokovnjak na slovenski klopi Ljubomir Vranješ je svoje varovance nazadnje vodil 26. maja, ko je vodstvo Rokometne zveze Slovenije izkoristilo prvo rahljanje ukrepov po marčevskem izbruhu pandemije novega koronavirusa in v kultni dvorani na Kodeljevem organiziralo lažji trening, ki je bil bolj podoben druženju kot resni vadbi. Zdaj je pred slovenskimi rokometaši pestra prihodnost, če se ne bo v načrte znova vmešal koronavirus.

Vrnitev odpisanih

V reprezentanco se vrača Dragan Gajić. Foto: Sportida Prvi cikel kvalifikacij bodo slovenski rokometaši odigrali novembra. Prva slovenska tekmica v kvalifikacijah bo Poljska, ki bo v Sloveniji gostovala 5. novembra. Tri dni zatem (8. novembra) bodo Vranješevi varovanci gostovali v Turčiji. Slovenski selektor Ljubomir Vranješ je danes predstavil 18 izbrancev, na katere bo računal na prvih dveh kvalifikacijskih tekmah. Med povratniki, ki bodo nosili dres s slovenskim grbom, padeta v oči predvsem Staš Skube in Dragan Gajić, ki je pred tem že končal reprezentančno pot.

"Igre slovenskih rokometašev spremljam zelo podrobno. Vsi, s katerimi sem se pogovarjal, so se vabilu z veseljem odzvali, z nobenim igralcem nisem imel težav. Vse igralce na seznamu sem poklical in vsi so bili veseli in pripravljeni na delo. Gajić igra neverjetno v Franciji, nisem se oziral na to, kakšno stanje je bilo v reprezentanci pred mojim prihodom. Vpoklical sem tiste igralce, ki so trenutno v najboljši formi, vsi pa so takoj sprejeli povabilo. To je meni osebno velik plus, saj vsi z veseljem in ponosom igrajo za Slovenijo," je svojo odločitev pojasnil Vranješ, ki je v primerjavi s preteklimi reprezentančnimi akcijami naredil nekaj sprememb.

36-letni Gajić je sicer reprezentančno pot končal v začetku leta 2016, ko se je zaradi nekaterih sporov in razočaranja s takratnim selektorjem Veselinom Vujovićem odločil, da je nastopil čas za umik in priložnost za mlajše rokometaše. V 151 nastopih je dosegel 642 golov. Nastopil je na osmih velikih tekmovanjih zapored, od evropskega prvenstva 2006 do evropskega prvenstva 2016.

Seznam povabljenih igralcev:



vratarja: Klemen Ferlin, Urh Kastelic;

leva krila: Darko Cingesar, Tilen Kodrin;

desna krila: Dragan Gajić, Blaž Janc;

krožni napadalci: Blaž Blagotinšek, Kristjan Horžen, Matic Suholežnik;

levi zunanji: Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Gregor Potočnik;

desni zunanji: Nejc Cehte, Jure Dolenec;

srednji zunanji: Dean Bombač, Sebastian Skube, Staš Skube, Miha Zarabec.

Kapetana ustavile težave s kolenom

Med novinci oziroma povratniki je tudi Matic Suholežnik, ki je dobil prednost pred Igorjem Žabićem in Matejem Gabrom. "Želim si preizkusiti novo postavitev tudi za prihodnost. Videli bomo, kako se bo to obneslo. Na Gabra težko računam, saj ima Pick Szeged veliko težav s koronavirusom," je pojasnil Vranješ, ki tokrat ne bo računal na dozdajšnjega kapetana Vida Kavtičnika, ki ima težave s kolenom. "Vsi novi igralci spadajo v naš sistem igre. Kavtičnik ima težave s kolenom, ni pripravljen stoodstotno, mi pa potrebujemo igralce, ki so res maksimalno pripravljeni," je še dejal švedski strokovnjak. Na razširjenem seznamu so tudi Matic Grošelj, Tadej Mazej in Miljan Vujović.

Na seznamu je tudi Matic Suholežnik. Foto: Mario Horvat/Sportida

Slovenska reprezentanca bo sicer priprave za prvi cikel kvalifikacij začela prvega novembra v Zrečah, v primeru zapletov zaradi koronavirusa pa bo morda priprave za uvodni tekmi opravila tudi v tujini. V hotelu v Zrečah bo bivala v "mehurčku" in ne bo imela stikov z drugimi gosti, na pripravah pa bodo nastopili le igralci, ki bodo uspešno opravili test na novi koronavirus. Slovenski rokometaši bodo iz preventivnih razlogov v Turčijo odpotovali šele na dan tekme s čarterskim poletom iz Maribora in se takoj po tekmi vrnili v domovino.

Kvalifikacije za EP, 1. cikel: 1. krog:

Četrtek, 5. november, dvorana Zlatorog:

19.15 Slovenija - Poljska 2. krog:

Nedelja, 8. november, Eskisehir:

17.00 Turčija - Slovenija

