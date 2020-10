Celjani brez možnosti na Madžarskem

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so izgubili tudi tekmo 4. kroga skupinskega dela v elitni ligi prvakov. Po porazu proti danskemu Aalborgu, španski Barceloni in nemškemu Kielu, so prvo zmago iskali na zahtevnem gostovanju pri madžarskem rokometnem velikanu Veszpremu, a jih je klub, v katerem igrata tudi slovenska legionarja, Blaž Blagotinšek in Gašper Marguč premagal z 29:24.

Celjska zasedba je odigrala že 15. tekmo z Veszpremom, njena statistika pa ostaja izjemno slaba. Do zdaj je namreč dosegla le eno zmago in en neodločen izid, vse druge medsebojne obračune pa je izgubila.

Slovenski prvaki so bili tudi v današnji tekmi v izrazito podrejenem položaju. Prvi polčas so končali s sedmimi goli zaostanka, za nameček pa v 25. minuti tekme ostali brez Matica Grošlja, ki je za prekršek nad Rasmusom Laugejem Schmidtom dobil rdeč karton.

V drugih 30 minutah tekme so favorizirani domačini le še stopnjevali ritem in na koncu slavili s 15 goli razlike. Šest golov je slovenskim prvakom zabil Šved Andreas Nilsson, pet Črnogorec Vuko Borozan, s štirimi pa se je izkazal tudi slovenski reprezentant Gašper Marguč, medtem ko je Blaž Blagotinšek k zmagi prispeval enega. Najbolj razpoložen strelec pivovarjev je bil Gal Marguč s sedmimi goli, peti jih je prispeval Tadej Kljun.

V Veszprem Areni si je tekmo ogledalo tudi kakšnih 4.000 gledalcev, ki so navijali z zaščitnimi maskami, sicer pa madžarske prvake decembra čaka še zaključni turnir prejšnje, zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjene sezone lige prvakov. V Kölnu se bodo pomerili z Barcelono, PSG in Kielom.

Za celjsko ekipo najbolj pomembne in usodne tekme v novi sezono ligi prvakov šele sledijo, šesto mesto v skupinskem delu in dodatni tekmi za preboj v četrtfinale si bo skušala izboriti po obračunih z veliko bolj enakovrednima tekmecema iz Zagreba in Zaporožja. Prva priložnost za prve točke bo že v sredo, 21. oktobra, ko bodo Celjani v tekmi 5. kroga gostovali v Zagrebu.