Trimo ostaja neporažen: pokleknili tudi Velenjčani

Rokometaši trebanjskega Trima so derbiju v 6. krogu lige NLB v Novem mestu premagali velenjsko Gorenje z 29:28. Ob Celju so edina ekipa, ki še ne pozna poraza.

Prvi polčas je minil v absolutni prevladi rokometašev iz Šaleške doline, ki so si že v 11. minuti priigrali štiri gole prednosti (7:3) in domačega trenerja Uroša Zormana prisili, da je zahteval minuto odmora. A njegovi novi napotki niso pomagali, Dolenjci so dve minuti kasneje zaostali za pet zadetkov (3:8).

Gostitelji so se prebudili šele sredi prvega polčasa, v 20. minuti so povsem zadihali za ovratnik Velenjčanov (9:10), v končnici prve polovice tekme pa znova zaigrali neodgovorno in bledo ter si v 26. minuti znova priigrali primanjkljaj petih golov (11:16).

V začetku drugega polčasa so se pogumno podali v lov na tekmeca, po golu Gregorja Potočnika v 38. minuti so tekmo postavili v začetno izhodišče (18:18).

V izenačenem in povsem enakovrednem nadaljevanju je bilo v prelomnih trenutkih dvoboja več modrosti na strani gostiteljev, ki so po golu Gala Cirarja s krilnega položaja ter zadeti sedemmetrovki Dina Hamidovića poldrugo minuto pred koncem dvoboja povedli z 28:26, prednost pa zadržali vse do zadnjega zvoka sirene.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Gal Cirar s šestimi goli, v gostujoči pa Domen Tajnik z desetimi zadetki.

Liga NLB, 6. krog: Petek, 9. oktober:

Koper : Grosist Slovan 31:30 (17:13) Sobota, 10. oktober:

Dobova : Izola 31:26 (19:12)

Jeruzalem Ormož : Celje Pivovarna Laško 30:37 (14:17)

Riko Ribnica : Krka 41:30 (19:13) Torek, 13. oktober:

Trimo Trebnje : Gorenje Velenje 29:28 (14:17) Prestavljeno:

Urbanscape Loka - Maribor Branik

Slovenj Gradec - Ljubljana Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 5 tekem - 10 točk

2. Trimo Trebnje 5 - 10

3. Jeruzalem Ormož 6 - 8

4. Gorenje 4 - 6

5. Maribor Branik 5 - 6

6. Riko Ribnica 5 - 6

7. Slovenj Gradec 5 - 6

8. Koper 5 - 4

9. Butan Plin Izola 5 - 3

10. Ljubljana 5 - 3

11. Urbanscape Loka 3 - 2

12. Dobova 5 - 2

13. Grosist Slovan 6 - 2

14. Krka 6 - 2

