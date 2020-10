Odpovedana tudi tekma v Celju, v taboru Trebnja brez covid-19

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z zmago Slovenj Gradca na gostovanju pri Mariboru Braniku se je začel 5. krog lige NLB. V soboto je Griosist Slovan zmagal na mestnem derbiju z Ljubljano, dve tekmi pa sta bili zaradi zdravstvenih težav prestavljeni. Jeruzalem Ormož je z novo zmago skočil tik pod vrh prvenstvene lestvice, krog bi se moral skleniti v nedeljo z derbijem vodilnih Celjanov in trebanjskega Trima., a so morali tekmo odpovedati.

Rokometne tekme 5. kroga lige NLB med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega danes ne bo, so sporočili iz celjskega kluba. Vzrok je bolezen in sum na okužbo s covidom-19 pri članu gostujoče ekipe.

Tekma, ki bi se morala v dvorani Zlatorog v Celju danes začeti ob 17.30, pa je tako odpovedana oziroma prestavljena na drug termin.

Pri Trimu pa so sporočili, da sta se moštvi zaradi preventivnih zdravstvenih razlogov odločili tekmo odpovedati. Igralec, ki je bil v stiku z okuženo osebo, je danes opravil test za covid-19, in ta je bil negagtiven, so še sporočili iz Trima.

V soboto bi dve izmed tekem morali potekati tudi v Izoli in Ribnici, a sta bili primorski ekipi, na Dolenjskem bi morali gostovati Koprčani, zavoljo zdravstvenih težav obračuna z Urbanscapom Loko oziroma Rikom Ribnico primorani preventivno prestaviti, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.

Liga NLB, 5. krog: Petek, 2. oktober:

Maribor Branik : Slovenj Gradec 2011 26:30 (10:16) Sobota, 3. oktober:

Ljubljana : Grosist Slovan 26:30 (12:16)

Krka : Jeruzalem Ormož 27:28 (14:16) Izola - Urbanscape Loka (prestavljena)

Riko Ribnica - Koper (prestavljena) Nedelja, 4. oktober:

17.30 Celje Pivovarna Laško - Trimo Trebnje (prestavljena) Prestavljeno:

Gorenje Velenje - Dobova Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 4 tekme - 8 točk

2. Jeruzalem Ormož 5 - 8

3. Trimo Trebnje 4 - 8

4. Gorenje 3 - 6

5. Maribor Branik 5 - 6

6. Slovenj Gradec 5 - 6

7. Riko Ribnica 4 - 4

8. Butan Plin Izola 4 - 3

9. Ljubljana 5 - 3

10. Koper 4 - 2

11. Urbanscape Loka 3 - 2

12. Krka 5 - 2

13. Grosist Slovan 5 - 2

14. Dobova 4 - 0

