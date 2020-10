Tri okužbe med Velenjčani, ekipa v karanteni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trije člani os so okuženi z novim koronavirusom,

Trije člani os so okuženi z novim koronavirusom, Foto: Grega Valančič/Sportida

Iz RK Gorenje Velenje so sporočili, da so trije člani ekipe okuženi z novim koronavirusom. Preostali člani ostajajo v karanteni do prihodnjega tedna.