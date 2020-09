Celjski rokometaši s podporo privržencev nad Kiel

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na uvodnih tekmah skupinskega dela lige prvakov doživeli dva poraza, po obračunih proti Aalborgu in Barceloni pa jih v četrtek čaka dvoboj s Kielom. V celjskem taboru se veselijo dvoboja z zasedbo iz Nemčije, prvič po izbruhu pandemije novega koronavirusa pa jih bo spodbujalo omejeno število gledalcev.

V dvorani Zlatorog se bo v četrtek ob 20.45 lahko zbralo 350 gledalcev, kar je vsekakor bolje, kot nastopiti pred praznimi tribunami. Maloštevilni ljubitelji rokometa bodo imeli kaj videti, poleg domačih ljubljencev tudi eno najbolj vznemirljivih ekip na stari celini.

V nemški ekipi nastopajo številni velemojstri rokometne igre, tu so med drugim Norvežan Sander Sagosen, Hrvat Domagoj Duvnjak, Danec Magnus Landin, mlajši brat poškodovanega vratarja Niklasa ter številni nemški zvezdniki (Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler, Steffen Weinhold), za to ekipo od leta 2017 igra tudi slovenski reprezentant Miha Zarabec.

V Zlatorogu bo gostoval tudi Miha Zarabec. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Brez strahospoštovanja

A slovenski prvaki se ne bojijo trikratnih zmagovalcev evropske lige prvakov in 21-kratnih nemških prvakov, ki bodo v mesto ob Savinji pripotovali po čarterskem letu od Kiela do Maribora. Proti njim so doslej odigrali že deset dvobojev, na šestih so izgubili, enkrat remizirali in trikrat zmagali.

"O Kielu ne gre izgubljati preveč besed, gre za odlično ekipo. Prav tako nas ne sme zavesti zadnji poraz Kiela proti Nantesu, le nekaj dni pred tem so v nemškem superpokalu zanesljivo premagali Flensburg-Handewitt," je uvodoma dejal celjski strateg Tomaž Ocvirk.

"Naša primarna naloga je, da tekmo odpremo drugače, kot zadnjo v Barceloni. Torej brez strahospoštovanja, temveč zgolj spoštovanja tekmeca, ki pa ga želimo premagati. Doma kažemo drugačen obraz, sploh zdaj, ko smo izvedeli, da bomo imeli podporo nekaj navijačev. Prikazati moramo maksimum, igrati na robu svojih zmožnosti. Lepa popotnica nam je lahko tekma v Dobovi, ko je bilo igralce užitek spremljati na igrišču. Bili so igrivi, gibljivi in to si želimo tudi v ligi prvakov, čeprav gre za povsem drugo raven tekmovanja. Število izgubljenih žog moramo zmanjšati na minimum in potrpežljivo igrati na globoko nemško obrambo 3-2-1," je še dodal Ocvirk.

Prvo tekmo ob povratku v celjske vrste bo odigral Žiga Mlakar. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Debi Mlakarja

Podobno razmišlja tudi Žiga Mlakar. Za občasnega slovenskega reprezentanta bo to prva tekma v ligi prvakov po povratku v celjski dres. "Počutim se super, vzdušje v ekipi je izjemno in v takšnem okolju se hitro privadiš na spremembe. Potrebujem še nekaj časa, da osvojim vse novosti v ekipi," je uvodoma dejal Mlakar.

"Proti Nemcem bomo morali igrati na polno. Z njimi smo že večkrat igrali, bili uspešni, seveda pa tudi izgubili. Gre za ekipo, ki ima vedno najvišje cilje, vedno imajo odlične igralce, ki so željni uspehov. Mi moramo predvsem v tekmo vstopiti motivirani in osredotočeni. Seveda si vsi želimo zmage, kar smo v preteklosti že nekajkrat naredili," je še dodal desni zunanji igralec.

Njegov kolega na položaju desnega krila Domen Novak je trenutno prvi strelec Celjanov v državnem prvenstvu in ligi prvakov. "Lani sem bil še 'mulc' v ekipi. Nabral sem si nekatere izkušnje, ki jih poskušam še nadgraditi. Poskušam izkoristiti vsako priložnost, ki jo dobim, enako bo seveda tudi v četrtek, ko bo tukaj gostoval Kiel. Prepričan sem, da se bomo odlično pripravili na tekmeca. Enako delamo pred vsako tekmo, ne glede na to, kdo nam stoji nasproti. Poizkušali bomo odigrati eno borbeno predstavo, pokazati, da se lahko kosamo s tekmecem in če se pokaže priložnost, osvojiti kakšno točko," je dejal Novak.

