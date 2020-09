Strahovi so se uresničili: igralec Velenja okužen z novim koronavirusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaši Gorenja Velenja so v samoizolaciji.

Rokometaši Gorenja Velenja so v samoizolaciji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Rokometni klub Gorenje Velenje je zaradi zdravstvenih težav v ekipi odpovedal sobotno tekmo 4. kroga državnega prvenstva v Škofji Loki, izkazalo pa se je, da je bila to pametna odločitev. "Preventiva se je danes izkazala kot dobra praksa, ko so pri enem igralcu potrdili okužbo s koronavirusom," sporočajo iz kluba.

Vsi igralci, ki so kazali znake okužbe, so v ponedeljek opravili test na novi koronavirus, testiranje pa je potrdilo eno okužbo, še sporočajo iz RK Gorenje Velenje: "Klub je o primeru potrjene okužbe obvestil pristojne organe, ti bodo odločali o postopku karantene za preostale igralce. Ekipa črno-rumenih bo do odločitve epidemiologov o karanteni ostala v samoizolaciji."

Velenjčani so že odpovedali tudi naslednjo tekmo državnega prvenstva, v soboto, 3. oktobra bi se morali pomeriti z Dobovo.

Preberite še: