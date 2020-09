Celjani skočili na vrh, Dobova padla na dno

Sobotna tekma med Škofjeločani in Velenjčani je zaradi bolezni preventivno odpovedana. Razlog za odpoved je zdravstveno stanje pri zasedbi iz Šaleške doline, saj je nekaj igralcev velenjskega Gorenja sporočilo, da so zboleli.

"Zaradi trenutnega položaja s covidom-19, so se, dokler ne opravijo potrebnih testiranj, odločili, da tekmo preventivno odpovejo," so Velenjčani zapisali v izjavi za javnost. Tekma bi morala biti danes ob 20. uri odigrana v Škofji Loki. V dosedanjem poteku sezone so velenjske ose še neporažene in imajo tri zmage, medtem ko so Škofjeločani dobili eno tekmo, dve pa izgubili.