Konec karantene za rokometaše Gorenja

Rokometaši velenjskega Gorenja so končali 10-dnevno karanteno. Danes in v sredo bodo vadili igralci, ki v obdobju karantene niso kazali znakov okuženosti, drugi pa se bodo treningom predvidoma pridružili prihodnji teden. V velenjski ekipi so potrdili štiri okužbe z novim koronavirusom, so sporočili iz velenjskega kluba.

Prejšnji teden so bili v velenjski ekipi potrjeni trije primeri okužb z novim koronavirusom, v obdobju karantene pa je bil virus potrjen še pri enem igralcu. Nihče od njih ni imel resnejših zapletov.

V klubu so po potrditvi prve okužbe, skladno z navodili in predpisi NIJZ, prekinili vse aktivnosti članskega moštva za 10 dni. Igralcem, strokovnemu vodstvu in vsem, ki so imeli tesnejši stik s članskim moštvom je bila odrejena 10-dnevna karantena, ki se je iztekla v ponedeljek.

"Vsekakor je trenutna situacija za vse nas nova. Smo prvi od slovenskih prvoligašev, ki smo se soočili s takšno situacijo. V celoti smo upoštevali navodila NIJZ. V prvi vrsti si želimo, da okuženi igralci čimprej okrevajo. Nihče izmed teh nima resnejših zapletov, nekateri pa kažejo znake manjše viroze. Tisti, ki se vračajo na treninge v tem tednu, so zdravi. Upamo, da bomo v najkrajšem možnem času vadili v polni postavi in nadoknadili izpad tekem in treningov," je dejal direktor kluba Janez Gams.

"Po potrjeni okužbi v ekipi smo vsi v ekipi dobili odločbe o karanteni. Prvih nekaj dni smo počivali, potem pa smo pričeli s treningi na daljavo, prek aplikacije zoom. Trenutna situacija je za vse nova. Upam, da bo takšnih čim manj. Videli smo, da je bilo tudi pri ostalih ekipah nekaj tekem prestavljenih. Upam, da zgolj iz previdnosti in, da se situacija, ki se je zgodila pri nas ne ponovi," je še dodal nekdanji slovenski reprezentant David Miklavčič.