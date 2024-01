Dan D za Slovenijo #video

Čeprav slovenska reprezentanca v četrtek na svoji prvi tekmi prvenstva proti Ferskim otokom (32:29) ni blestela, pa je na koncu prišla do tistega, kar je najpomembnejše – zmage in dveh točk. Tokrat bo Sloveniji nasproti stal še trši oreh, saj se bo zasedba Uroša Zormana pomerila s Poljsko. Ta je sicer na prvi tekmi prvenstva s kar 21:32 klonila proti Norveški, a se v slovenskem taboru zavedajo, da jih čaka vse prej kot lahka naloga.

"Prva tekma, prva zmaga. Breme tega nam je padlo z ramen in verjamem, da smo zadihali s polnimi pljuči. Zdaj bo vse drugače. Začeti moramo s precej več energije in ne tako zaspano kot proti Ferskim otokom. Poljaki in Ferci so povsem različni. Ne želim ničesar napovedovati, ampak po slogu igre nam Poljaki bolj ustrezajo kot Ferski otoki, saj so višji, počasnejši in težji, kar nam bolj ustreza. V četrtek so Poljaki igrali brez levičarja na mestu desnega zunanjega igralca. Proti nam bo zagotovo drugače. Z njim bo povsem drugačna ekipa. Ni skrivnost, da igranje brez levičarja na zunanjem položaju, če nisi do potankosti uigran, ne prinaša ničesar dobrega," je pred srečanjem dejal slovenski selektor Uroš Zorman, ki je že na prvi tekmi proti Fercem ogromno rotiral in iskal razpoloženo postavo, v kateri so na koncu izstopali vratar Klemen Ferlin, Aleks Vlah in Miha Zarabec.

Miha Zarabec pred tekmo s Poljsko (video: RZS):

"Tekma proti Ferskim otokom je za nami, nima se smisla pretirano ozirati nanjo. Vemo, da to ni bila naša najboljša predstava. Pomembno je tisto, kar prihaja. Pokazati znamo veliko več kot v četrtek. V soboto bo pred nami jasen cilj. Vsi v reprezentanci se dobro zavedamo, zakaj smo tukaj," je pred srečanjem s Poljsko poudaril Zarabec.

Izjemno pomemben boj za izjemno pomembni točki

Tekma s Poljsko lahko slovenski izbrani vrsti prinese veliko. V primeru zmage bi se namreč povzpela na prag napredovanja v drugi del tekmovanja, kar je bil tudi prvi cilj reprezentance pred potjo v nemško prestolnico. Slovenija se je s Poljsko nazadnje pomerila na lanskoletnem svetovnem prvenstvu, ki je potekalo ravno v omenjeni evropski državi. Slovenci so tedaj gostitelje na drugi tekmi prvega dela nadigrali in bili na koncu boljši z 32:23. Po koncu mundiala so v poljski reprezentanci sledile velike spremembe. Na Euro je pripotovala z novim selektorjem, pošteno je osvežen tudi igralski kader, tako da se obeta povsem drugačno srečanje kot lani.

Slovence čaka izjemno pomemben boj. Foto: Reuters

V slovenskem taboru upajo na izdatno pomoč v vratih, v katerih je v četrtek blestel Ferlin. "Skozi celotno tekmo bo treba kazati bojevito in srčno predstavo, tudi naša igra bo morala biti hitrejša. Poljska ekipa premore tako izrazite ostrostrelce z razdalje kot hitre rokometaše. A najpomembnejše bo, da bomo mi osredotočeni nase, na svojo obrambo, za katero smo že dokazali, da jo znamo igrati na visoki ravni. Potem bomo lahko prihajali tudi do nasprotnih napadov, ki ponujajo lahke zadetke," je pred srečanjem dejal slovenski vratar.

Slovenci bi lahko imeli dodatno prednost pri poznavanju tudi v selektorju Zormanu. Ta se je že po četrtkovi zmagi dlje časa v tekoči poljščini pogovarjal z enim od poljskih novinarjev. Nenazadnje je slovenski selektor velik del kariere igral v Kielcah (2010 - 2018), kjer je bil tudi pomočnik trenerja (2018 - 2020). "Že štiri leta sem doma, tako da v meni ni posebnih čustev. Tako je bilo tudi lani, ko smo igrali na svetovnem prvenstvu na Poljskem. Gre za normalno tekmo, no, ni ravno tako normalna, ker je ključna. Tekmo moramo dobiti, če želimo v naslednji krog tekmovanja," je recept predstavil 44-letni strateg.

Za zdaj je zadovoljen, da ni več toliko govora o poškodbah kot med pripravami. "Poškodb na srečo ni. Bog ne daj, da bi bila še kakšna, ker ne vem, kako bi to krpali," je za konec še izpostavil slovenski selektor.

Preberite še: