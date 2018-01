Čudežni podvig veterana, o katerem govori rokometni svet

Rokometni junak Arpad Šterbik

Španska rokometna reprezentanca je v petek poskrbela za veliko presenečenje. V polfinalu evropskega prvenstva je premagala favorizirano Francijo (27:23) , na poti do velikega uspeha pa ji je pomagal tudi 38-letni vratar Arpad Šterbik, ki se je reprezentanci naknadno priključil šele dan pred tekmo. Proti Franciji je branil prvič po poldrugem mesecu in paral živce galskim petelinom.

Kako nepredvidljiv je lahko vrhunski šport, ponazarja tudi zgodba o čudežni vrnitvi znanega rokometnega vratarja, ki se je lani že poslovil od izbrane vrste, a nato povsem nepričakovano še enkrat zasijal v vratih španske reprezentance. To je legendarni Arpad Šterbik.

Srbski vratar z madžarskimi koreninami in španskim potnim listom pri 38 letih še vedno spada med (naj)boljše čuvaje na svetu. Brani za skopski Vardar, od leta 2008 pa nosi španski reprezentančni dres, s katerim je leta 2013 postal tudi svetovni prvak. Zdaj ima priložnost, da bogato zbirko lovorik oplemeniti z evropskim naslovom. Prvim v karieri. Čeprav je večino tekem spremljal na televizijskem ekranu, je dobil priložnost, da zaigra v velikem finalu. Zakaj se je sploh vrnil v izbrano vrsto?

Ribera se je spomnil na legendo v Skopju

Španci se bodo v nedeljskem finalu za zlato medaljo udarili s Švedi. Foto: Žiga Zupan/Sportida Pravila pravijo, da ima vsaka reprezentanca, če med evropskim prvenstvom zaradi resne poškodbe kateri od igralcev ne more nadaljevati tekmovanja, pravico do zamenjave. Španski selektor Jorge Ribera se je s pred tem znašel po resda sladki zmagi nad Nemčijo, s katero si je zagotovil polfinalni nastop, a mu je tudi odnesla prvega vratarja. Gonzalo Perez de Vargas si je proti Nemčiji poškodoval koleno. To je bil velik udarec za Špance, saj ni mogel več braniti na tem prvenstvu.

Glavno vlogo je čez noč prevzel rezervni vratar Rodrigo Corrales. Ravno na svoj 27. rojstni dan. Za polfinalno tekmo s Francijo pa je potreboval zamenjavo. Ribera se je takrat spomnil na nekdanjega španskega reprezentanta, ki pri 38 letih blesti v vratih skopskega Vardarja, s katerim je postal tudi evropski klubski prvak.

Priskočil je na pomoč prijateljem

Arpad Šterbik je pred prihodom v Zagreb nazadnje "resno" branil 13. decembra 2017. Foto: Vid Ponikvar Šterbik se je rade volje odzval nevsakdanjemu povabilu. Čeprav na uradni rokometni tekmi ni branil že poldrugi mesec, nazadnje se je predstavil 13. decembra 2017 v regionalni ligi SEHA proti velenjskemu Gorenju, se je počutil dovolj sposobnega za pomoč Španiji. Vsaj pri obrambah sedemmetrovk, ki so se v petek izkazale za enega ključnih razlogov za poraz Francije.

"Prišel sem s ciljem, da priskočim na pomoč prijateljem in reprezentanci, ki si želi osvojiti medaljo," je samozavestno dejal ob prihodu na Hrvaško. V Zagreb se je odpravil iz Skopja, španski tabor pa je novico o njegovi vrnitvi svetovni javnosti sporočil v petek dopoldne. Na dan polfinalne tekme s sosedi Francozi, ki do takrat niso izgubili rokometnega dvoboja vse od finala olimpijskih iger v Braziliji (2016).

Zgodba, ki jo lahko spiše le šport

Proti Francozom je ubranil kar tri sedemmetrovke. Foto: Žiga Zupan/Sportida "To je zgodba, ki jo lahko spiše le šport. Zgodba o razočaranju in bolečini na eni ter presenečenju in uspehu na drugi strani. Ko prideš na evropsko prvenstvo z namenom, da odigraš dve tekmi v treh dneh in postaneš prvak," je v četrtek razpredal 34-letni španski reprezentant Viran Morros, član PSG in obrambni steber španske izbrane vrste.

Šterbika odlično pozna. Z njim je osvajal številne lovorike, zato je vedel, da se bo brez težav vključil v špansko zasedbo, ki je na Hrvaškem izgubila proti Danski (prvi del) in Sloveniji (drugi del), a se vseeno dokopala do velikega finala.

Pri tem podvigu je sodeloval tudi Šterbik. Brez pravega treninga se je spopadel s Francozi in jih spravljal ob živce, saj je ubranil kar 60 odstotkov vseh strelov s sedmih metrov. Galski petelini ne pomnijo, kdaj so nazadnje na tako pomembni tekmi zapravili tri kazenske strele. Izkušeni Šterbik jim je dal misliti.

Veselju španskih reprezentantov po odmevni zmagi nad Francijo ni bilo videti konca. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Vedno je težko dobiti Francijo. Ko smo v prvem polčasu vodili za pet ali šest golov, še nisem bil prepričan, da bomo zmagali. V preteklosti smo pogosto visoko vodili proti Francozom, a so nas na koncu le premagali," je po veliki zmagi Španije v mikrofon hrvaške nacionalne televizije HRT povedal srbski vratar s španskim srcem.

Če so premagali Francijo, lahko tudi Švedsko

Francozi so pred porazom s Španijo na Euru na Hrvaškem nanizali šest zmag in bili prvi favoriti za evropsko krono. Foto: Žiga Zupan/Sportida "Igrali smo agresivno v obrambi, Corrales je dobro branil. Francoze smo prisilili, da so delali napake. Prvi polčas smo odigrali odlično, v drugem pa malce izgubili moč. Trpeli smo, se mučili, a smo na koncu le zadržali prednost. Če smo premagali Francijo, lahko osvojimo tudi evropsko zlato," je prepričan legendarni vratar, ki je bil leta 2005 razglašen za najboljšega rokometaša na svetu. Medalje na velikih tekmovanjih osvaja že skoraj dve desetletji.

Prvič jo je dobil na svetovnem prvenstvu leta 1999, ko je s Srbijo in Črno goro osvojil bron. V nedeljo bo prejel vsaj srebrno, morda pa skoči celo na evropski prestol. O tem bo odločil dvoboj s Švedsko, na katerem bi lahko pomembno vlogo, zlasti z obrambami pri kazenskih strelih, imel tudi povratnik v španskem taboru.

Bodo španski ljubitelji rokometa v nedeljo dočakali zgodovinski uspeh, prvi evropski naslov? Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Odlično poznam Arpada. Vesel sem, da sem lahko branil z dvema najboljšima vratarjema na svetu," je španski vratar Corrales zadovoljen, da se mu je po poškodbi Vargasa pridružil znameniti stanovski kolega. Šterbik bo po koncu sezone 2017/18 zapustil Skopje. Z Vardarjem je lani postal evropski prvak, po koncu sezone pa se vrača na Madžarsko, k Veszpremu, kjer je tudi začel člansko kariero. Se mu bo pridružil kot aktualni evropski prvak?