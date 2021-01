Covid-19 bomba opustošila ameriški rokometni tabor

Po poročanju skandinavskih medijev naj bi v Egipt namesto 20 odpotovalo zgolj 12 ameriških rokometašev. Ti so se po dolgih 20 letih končno spet uvrstili na svetovno prvenstvo, a kot kaže za zdaj, jih tam ne bomo videli v njihovi najmočnejši postavi.

Na zadnjem testiranju za novi koronavirus se je izkazalo, da je kar 18 rokometašev ter njihov selektor Robert Hedin, švedska rokometna legenda in nekdanji strateg Vikingov, okuženih z novim koronavirusom.

"Nekateri igralci so jokali"

"To je neverjetno slaba novica. V Egipt bomo poslali 12 igralcev. Nimamo obrambe, imamo pa vratarja. Vseskozi smo se testirali. Še v ponedeljek smo izpeljali hitro testiranje in rezultati so bili negativni. Ko pa smo preverili rezultate prejšnjih testiranj, je bilo 18 igralcev pozitivnih," je selektor ameriške izbrane vrste pojasnil v pogovoru za norveški medij Aftenposten in dodal: "Verjamem, da je virus prinesel nekdo, ki je pripotoval iz ZDA, ampak tega ne vemo. Nekateri igralci so jokali, ko so izvedeli za novico," je razkril.

Američani so v skupini E skupaj z reprezentanco Avstrije, Norveške in Francije, prva tekma pa jih čaka že v četrtek.

Virus ni zaobšel niti brazilske reprezentance, ki v skupini B igra s Španijo, Tunizijo in Poljsko. Pozitivna so en igralec in štirje člani strokovnega štaba. Brazilska reprezentanca se je na prvenstvo pripravljala na Portugalskem, kjer so trenirali tudi Zelenortski otoki, kjer se prav tako borijo s številnimi okužbami. Do ponovitve testa bo celotna reprezentanca v karanteni. Težave s covidom imajo tudi Čehi.

Hrvaški mediji poročajo, da bi težave v ameriškem taboru vrata lahko odprle Makedoncem, ki so prva rezerva.

Prvenstvo, kjer bodo v skupini H skupaj z Belorusi, Južnokorejci in Rusi igrali tudi Slovenci, ki so že pripotovali na prizorišče prvenstva, bo zaradi pandemije novega koronavirusa potekalo brez gledalcev. Prvič v zgodovini svetovnih prvenstev bo nastopilo 32 namesto 24 izbranih vrst, tretjič v zgodovini pa bo zaključni turnir gostila afriška celina. Naslov svetovnih prvakov branijo Danci.

Preberite še: