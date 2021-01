Slovenci odpotovali v Egipt, selektor prečrtal Mazeja

Na črni celini bo med 13. in 31. januarjem svetovno prvenstvo v rokometu. Selektor je izbral 19 potnikov, s katerimi se je danes odpravil v Egipt. Izmed igralcev, ki so sodelovali na pripravah, je s seznama potnikov prečrtal levokrilnega rokometaša Tadeja Mazeja, reprezentanci pa se je na poti na letališče v Zagrebu, od koder je v severovzhodno Afriko poletela s čarterskim poletom, pridružil tudi vratar Urh Kastelic.

Kdo sestavlja slovensko reprezentanco za SP 2021? Vratarji: Klemen Ferlin, Urh Kastelic in Miljan Vujović Krilni igralci: Darko Cingesar, Tilen Kodrin, Blaž Janc in Dragan Gajić



Zunanji igralci: Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Dean Bombač, Staš Skube, Rok Ovniček, Domen Makuc, Miha Zarabec, Jure Dolenec in Nejc Cehte Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek, Matej Gaber in Matic Suholežnik. Na vsaki tekmi bo lahko nastopilo 16 igralcev.

Vranješ: Odlični moramo biti kot ekipa

Darko Cingesar je bil zadovoljen s potekom priprav. Foto: Žiga Zupan/Sportida "Zadovoljen sem s preteklimi desetimi dnevi v Laškem. Seveda je še nekaj stvari, ki jih moramo do tekem v Egiptu popraviti. Najpomembneje mi je to, da smo vsi ostali zdravi. Zdaj se z veliko željo odpravljamo na svetovno prvenstvo. Tam pričakujem, da bomo v danem trenutku tekme odigrali po najboljših močeh in da na vsaki tekmi pokažemo izjemno željo. Imamo dobre posameznike, a odlični moramo biti kot ekipa," sporoča selektor Ljubomir Vranješ, ki je pred letom dni s slovensko reprezentanco debitiral na velikem tekmovanju in na evropskem prvenstvu osvojil četrto mesto, slovenske rokometaše pa popeljal tudi do priznanja za najboljšo športno ekipo na sončni strani Alp v preteklem letu.

"Priprave so zelo hitro minile, zadovoljen sem z njimi. S fanti smo dobro trenirali. Morda na zadnji tekmi nismo odigrali tako, kot znamo, a verjamem, da bomo na svetovnem prvenstvu pokazali pravi obraz," si Darko Cingesar želi, da bi se Slovenija v Egiptu predstavila v boljši luči kot na nedavni kvalifikacijski tekmi z Nizozemsko. Ta se je v Celju končala brez zmagovalca, Slovenija pa je v zadnjem delu srečanja zapravila visoko prednost.

"V Egipt moramo oditi z vizijo, da vsako tekmo odigramo po najboljših močeh. Treba je stopati stopničko za stopničko in mislim, da nam to lahko prinese dober rezultat," dodaja Dragan Gajić, eden najbolj izkušenih slovenskih reprezentantov.

Slovenija v deželi faraonov brani bron

Egipčani bodo gostili svetovno prvenstvo v rokometu od 13. do 31. januarja. Foto: Reuters Prvi preizkus Vranješeve izbrance čaka v četrtek ob 18. uri po slovenskem času, ko se bodo pomerili z Južno Korejo. Z vmesnima dnevoma premora bodo nato ob isti uri zaigrali še proti Rusiji in Belorusiji. Najboljše tri reprezentance skupine bodo napredovale v drugi del tekmovanja, kjer se bodo za najvišji mesti in s tem napredovanje v četrtfinale borile s trojico sosednje skupine G (Švedska, Egipt, Češka in Čile).

Slovenija je do zdaj osemkrat nastopila na svetovnih prvenstvih. Najboljša je bila pred štirimi leti v Franciji, kjer je osvojila tretje mesto. V Španiji 2013 je bila četrta, v Katarju 2015 osma, v Nemčiji 2007 deseta, na Portugalskem 2003 11., v Tuniziji 2005 12., v Franciji 2001 17., na svojem premiernem nastopu na Islandiji 1995 pa je osvojila 18. mesto.

Slovenska rokometna reprezentanca je na zadnjem SP v Franciji osvojila bronasto odličje. Takrat je bil selektor Veselin Vujović. Foto: Sportida

Tekmovanje v Egiptu bo potekalo v štirih dvoranah. Prireditelji tekmovanja so sprva upali, da bodo osrednja dvorana v Kairu (17.000 gledalcev), dvorana v novi administrativni prestolnici Egipta (7.500), dvorana 6. oktobra (5200) in dvorana Borg El Arab (5000) v bližini Aleksandrije, kjer bo Slovenija igrala svoje tekme v skupinskem delu tekmovanja, vsaj 30-odstotno zasedene.

Kmalu so to številko znižali na 20 odstotkov, po nedeljskem sestanku IHF, organizacijskega komiteja SP in najvidnejših političnih predstavnikov Egipta pa je padla odločitev, da bo zaradi prevelikega tveganja za širjenja novega koronavirusa zaključni turnir minil brez gledalcev.