Slovenski prvaki za slovo od leta 2022 proti evropskemu velikanu

Zasedba iz mesta grofov je sredi minulega tedna dosegla drugo zmago v svoji skupini. Po nemškem velikanu iz Kiela je v Zlatorogu na kolena spravila še norveški Elverum, po devetih tekmah pa je na sedmem mestu v skupini B.

V vodstvu je Barcelona s 17 točkami, Kielce so zbrale 16, Nantes 12, Kiel osem, Alborg sedem, Pick Szeged šest, Celje Pivovarna Laško štiri, Elverum pa dve točki.

Mazej: V tekmo se podajamo neobremenjeno

Izbranci Alema Toskića bodo v četrtek odigrali zadnjo tekmo v letu 2022. Foto: Guliverimage "Pred nami je zahtevna naloga. Gostovali bomo pri eni najboljših ekip v Evropi. Na poljsko ekipo, ki je v minuli sezoni osvojila drugo mesto v elitni ligi prvakov, smo se dobro pripravili in si pogledali precej njenih tekem," je pred četrtkovo tekmo dejal krilni igralec Tadej Mazej, ki je poleg zunanjega igralca Aleksa Vlaha, krožnega napadalca Stefana Žabića, krilnega igralca Tima Cokana in vratarja Gala Gaberška na širšem seznamu slovenskega selektorja Uroša Zormana za januarsko svetovno prvenstvo na Poljskem in Švedskem.

"Poljsko ekipo smo dodobra spoznali že na prvi medsebojni tekmi v Celju, kjer smo lahko videli, da se lahko enakovredno kosamo z njo. Zavedamo se, da bo tokratni obračun precej zahtevnejši, Poljaki bodo na domačem terenu zagotovo želeli osvojiti obe točki. V tekmo se podajamo neobremenjeno, a hkrati z željo, da se prikažemo v najboljši možni luči. Tovrstne tekme vselej jemljemo kot poligon za pridobivanje dragocenih izkušenj," je še dodal Mazej.

Kielce je v zadnjih letih že večkrat gostoval v Sloveniji. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Izbranci srbskega strokovnjaka na celjski klopi Alema Toskića so na prvi medsebojni tekmi s Poljaki v Zlatorogu izgubili s 30:33. Največ golov je tedaj dosegel trenutno drugi najboljši strelec v ligi prvakov Aleks Vlah, Primorec v dresu Celja je prispeval deset zadetkov.

Drugi pari 10. kroga v skupini B so Elverum - Pick Szeged, Alborg - Kiel in Nantes - Barcelona. Po tem krogu bo sledil malo manj kot dvomesečni premor zaradi svetovnega prvenstva na Švedskem in Poljskem. Celjsko ekipo nato čakata gostovanji v Nantesu in Kielu ter domača dvoboja z Barcelono in Alborgom.