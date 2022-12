Trebanjci za uvod do zmage v Kopru

Dvoboj v koprski Bonifiki je bil izenačen le v uvodnih dveh minutah, ko je gostiteljem še uspelo izenačiti. Nato so gostje ušli na 2:5 ter 4:8 in jasno pokazali, da je njihov cilj zmaga. Razlika je v prvem delu narasla celo na šest golov, a so se gostitelji s serijo 4:0 približali na 12:14 in napovedali, da se še niso predali. Preobrata Primorci niso zmogli. Do 39. minute so imeli s 16:18 aktiven izid, nato pa prejeli tri gole in varovanci Uroša Zormana so prednost zanesljivo obdržali do konca.

Tekmovanje se bo s štirimi tekmami nadaljevalo v soboto. Preostali tekmi bosta zaradi evropskih nastopov Rika Ribnice in Gorenja Velenja na sporedu nekoliko kasneje. Prva bo pri Krki gostovala v sredo, slednje pa bo Urbanscape Loko pričakalo konec januarja prihodnje leto.

Liga NLB, 12. krog

Petek, 9. december:

Sobota, 10. december:

Sreda, 14. december:

Sobota, 28. januar:

Lestvica: