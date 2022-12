Celjani po zmagi znova na vrh, Gorenju derbi s Trimom

V 11. krogu lige NLB so rokometaši Celja Pivovarne Laško z 31:28 premagali mariborski Branik in so po porazu trebanjskega Trima proti velenjskemu Gorenju (27:32) zdaj osamljeni na vrhu lestvice. Celjani imajo točko prednosti pred Gorenjem in dve pred Trimom.

Celjani so v štajerski prestolnici osvojili načrtovani točki, odpor Mariborčanov pa so zlomili šele v drugi polovici tekme.

Osrednja tekma 11. kroga pa se je končala z zmagoslavjem igralcev iz Šaleške doline, ki so temelje za zmago v rokometno vročem Trebnjem postavili v začetku drugega polčasa. Po deveti zmagi so se po nepolnem krogu zavihteli na sam vrh lestvice, njihovi najbližji tekmeci iz Trebnjega in Celjani zaostajajo točko, slednji imajo tudi tekmo manj.

Na Dolenjskem se je sprva odvijal enakovreden in izenačen boj, pri izidu 7:7 pa so na igrišču zagospodarili izbranci gostujočega trenerja Zorana Jovičića. Najprej so si v 20. minuti prvič priigrali dva gola prednosti (9:7) in domačo klop prisilili v prvo minuto odmora. A ta ni zaustavila naleta gostujočih rokometašev, v 21. minuti so podvojili svojo prednost (11:7).

Trebanjcev ni zajela panika, po dveh golih Lana Grbiča in enega Marka Kotarja so v 23. minuti zadihali za ovratnik svojim tekmecem (11:12), tik pred odhodom na veliki odmor pa so jih po golu Mihajla Radojkovića ujeli in izenačili na 15:15.

V uvodnih desetih minutah drugega polčasa so Velenjčani povsem zasenčili domače rokometaše in si priigrali sedem golov prednosti (23:16). Nato njihova premoč več ni bila tako izrazita, kljub manjši krizi - Trebanjci so se jim v 49. minuti približali na 22:25 - pa svoje zmage niso ogrozili. V prelomnih trenutkih dvoboja so se znova zbrali, ko so si štiri minute pred zadnjim zvokom sirene priigrali pet golov naskoka (29:24) pa je bilo tudi docela jasno, da bosta točki odšli v Šaleško dolino.