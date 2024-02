Legendarni slovenski rokometaš se poslavlja

"Telo mi je vedno dobro služilo in še vedno čutim, da bi lahko igral." Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Dosegel je vse zastavljene cilje

Danes 39-letni Dragan Gajić je med drugim v svojem zapisu povedal, da mu rokomet pomeni več kot le šport. "Predstavljal je strast, način življenja, izjemno avanturo, ki so izoblikovale vsak delček moje osebnosti. Trenutki na igrišču, tovarištva v slačilnici, vznemirljive zmage in grenki porazi bodo za vedno ostali v mojem spominu," je v pismu, objavljenem na omrežju X uvodoma zapisal Gajić.

Rokometaš, ki bo konec julija dopolnil 40 let, je med drugim še dodal: "Telo mi je vedno dobro služilo in še vedno čutim, da bi lahko igral. Dosegel sem vse zastavljene cilje in verjamem, da je zdaj čas, da mesto prepustim novi, obetavni in talentirani generaciji," je še povedal Gajić in namignil, da bo tudi v prihodnje ostal povezan z rokometom.

✉️ To the handball family.... ✉️ pic.twitter.com/zeel5bsuXA — Dragan Gajic - Gajo (@dGajicGajo) February 7, 2024

Bogata pot in na tretjem mestu večne lestvice

Gajić je športno pot začel v Celju. Z vmesno sezono 2003/04 pri trboveljskem Rudarju je za matični klub igral do leta 2009. Po sezoni v Zagrebu se je za leto dni znova vrnil v Celje. Leta 2011 je sezono začel v Mariboru, nato pa se preselil k francoskemu Montpellierju. Med letoma 2016 in 2020 je bil član madžarskega Veszprema, v zadnjih sezonah pa je uspešno igral za francoski Limoges.

S 692 zadetki se nahaja na tretjem mestu večne lestvice strelcev v dresu slovenske reprezentance. Zanjo je nastopil 161-krat (12. mesto), nazadnje v kvalifikacijah za olimpijske igre Tokio 2020.

Preberite še: