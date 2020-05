Organizirana prireditev 64. Pohod - Pot ob žici in Tek trojk 2020 je zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedana. Za vse tiste, ki se boste na POT podali v lastni režiji, so pripravili nekaj napotkov.

Organizirana prireditev 64. Pohod - Pot ob žici in Tek trojk 2020 je zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedana. Za vse tiste, ki se boste na POT podali v lastni režiji, so pripravili nekaj napotkov.

Prireditev Pohod - Pot ob žici in tek trojk vsako leto privabi več kot 30 tisoč udeležencev, a letošnjo 64. izvedbo so zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedali. Organizatorji verjamejo, da se bo kljub odpovedi v prihodnjih dneh na trasi znašlo kar nekaj pohodnikov in tekačev, in jih pozivajo k upoštevanju ukrepov in ohranjanju mirne glave.

Od četrtka pa do sobote bi morala potekati že 64. izvedba pohoda Pot ob žici, ki vsako leto privabi več kot 30 tisoč udeležencev, a je pandemija novega koronavirusa preprečila organizirano izvedbo največje športno-rekreativne prireditve pri nas.

Organizatorja Mestna občina Ljubljana in Timing Ljubljana sta tako letošnjo prireditev odpovedala (tako pohod kot kot trojk), a se zavedata, da se mnogi na POT odpravljajo tudi v času novega koronavirusa. V ta namen so pripravili nekaj napotkov. Pri MOL pohodnike in tekače prosijo, da se držijo sprejetih ukrepov in med drugim držijo varnostno razdaljo. Foto: Ana Kovač

Upoštevanje sprejetih ukrepov

Pohodnike prosijo, da v času epidemije na POT-i upoštevajo navodila, ki veljajo z ukrepi za zajezitev širitve koronavirusa, omejijo druženje ter poskrbijo za higieno in umivanje rok. Pri tem naj upoštevajo varno razdaljo do drugih pohodnikov (1,5 do 2 metrov), predvsem pa ostanejo mirni in solidarni ter ohranijo trezno glavo. Na Poti spominov in tovarištva, povojnem opomniku na čase, ko je Ljubljano obdajala bodeča žica, vas čaka osem kontrolnih točk. Foto: Ana Kovač

Dve možnosti beleženja poti

Stojnic za beleženje žigov letos tako ne bo, sta pa na voljo dve možnosti, s katerima lahko beležite opravljeno pot:

- s pomočjo mobilne aplikacije - Pot ob žici. Ta omogoča enostavno beleženje kontrolnih točk brez kontrolnega kartončka. Aplikacija vsebuje kontrolne točke (kjer skenirate QR kodo posamezne kontrolne točke), evidenco že prehojenih poti, opis POT-i in GPS zemljevid.

- z žigosanjem kartončka na stacionarnih žigih. Ti so postavljeni na traso POT-i na kontrolnih točkah in tudi na Golovcu. Zloženko poti najdete tu. Ob oziroma na žigu ni nameščene blazinice za žigosanje, zato jo je treba imeti s seboj.

Po kolajno po koncu epidemije

Če ste v preteklosti kolajno za celotno prehojeno pot prejeli na vaši štartni in hkrati ciljni točki, boste tokrat kolajno lahko prevzeli na TIMING Ljubljana, društvu za izvedbo športnih programov, na Staničevi 41, 3. nadstropje, po koncu epidemije.

Del žive kulturne dediščine Pohod Pot ob žici, ki vsako leto v spomin na upor proti italijanskemu in pozneje nemškemu okupatorju med drugo svetovno vojno potekala okrog Ljubljane, kjer je med letoma 1942 in 1945 stala bodeča žica, so leta 2016 ob 60. obletnici na ministrstvu za kulturo vpisali v register žive kulturne dediščine.

Zgolj rekreativnega pohoda se je lani udeležilo dobrih 34.600 ljudi. Od tega 5.100 otrok vzgojno-varstvenih zavodov iz Ljubljane, za katere je tradicionalno rezerviran četrtek, več kot 16.600 šolarjev, preostali pa so bili rekreativci, med katerimi se je na najdaljšo, okoli 35-kilometrsko razdaljo, po podatkih Timinga odpravilo kar 10.830 pohodnikov.

Teka trojk za osnovne šole in srednje šole se je lani udeležilo 540 trojk, tistih v članskih in veteranskih kategorijah pa 1.089.

Fotoutrinki zadnjih let:

