Maratona Franja junija ne bo. Mogoče ga bodo prestavili na poznejši termin.

Pandemija novega koronavirusa je s svojimi posledicami zajela celoten svet in začasno ustavila tudi organizacijo množičnih športnih prireditev. V spremembe so bili primorani tudi organizatorji kolesarskega Maratona Franja BTC City, ki bi moral biti junija.

Organizacijski odbor Maratona Franja BTC City je tako sprejel sklep, da v danih razmerah odpoveduje prireditev v predvidenem datumu od 12. do 14. junija 2020.

Po posvetovanju in pogovoru z mednarodno kolesarsko zvezo UCI so v vlogi organizatorja prejeli dva nadomestna termina: prvi vikend septembra ali prvi vikend oktobra. Dokončno odločitev o letošnji izvedbi 39. Maratona Franja BTC City bodo sprejeli konec junija, so sporočili v izjavi za javnost.

