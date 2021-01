Od ponedeljka več možnosti za vadbo, tudi za mlade športnike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S ponedeljkom bo lahko v fitnesih in telovadnicah ter bazenih po Sloveniji vadilo več posameznikov, četudi niso člani istega gospodinjstva, vendar bodo morali imeti pet metrov medsebojne razdalje in najmanj 50 kvadratov na eno osebo v posameznem prostoru. Vadba bo dovoljena tudi najboljšim mladim športnikom, izhaja vladnega odloka.

Vlada je namreč na dopisni seji 31. decembra sprostila nekatere ukrepe za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom na področju športa, spremembe so objavljene tudi v uradnem listu in začnejo veljati 4. januarja. Pri vseh športnih aktivnostih se morajo obenem upoštevati navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Kakšna so nova pravila?

"V novem odloku je pri vadbi predviden le en posameznik, ki ga spremlja usposobljena oseba zaradi varnosti in pravilnejšega izvajanja vadbe. Več jih je lahko le, če ima vsak posameznik na voljo 50 kvadratnih metrov v posameznem prostoru ter pet metrov medosebne razdalje. Pri bazenih bo prav tako potrebno zagotoviti 50 kvadratnih metrov na posameznika, zaradi zagotavljanja medsebojne razdalje pa bo lahko zapolnjena le vsaka druga proga," je za STA pojasnila generalna direktorica direktorata za šport Mojca Doupona.

V vadbenem prostoru, ki je manjši od 50 kvadratnih metrov, bo lahko vadila največ ena oseba. "Več posameznikov bo lahko pri vadbi le, če bi bila v posameznem prostoru družina," je še dodala Doupona. Prav tako za vstop v fitnese in druge športne objekte ne bo potreben negativni test na novi koronavirus, ki je sicer obvezen za obisk smučišč.

Kadeti in mladinci spet na trening, toda ...

Na zadnji dan leta 2020 je bila sprejeta tudi odločitev, da bodo lahko najboljši slovenski športniki v kadetski in mladinski konkurenci vnovič začeli treninge, vendar le v "mehurčkih". Treningi mladincev in kadetov bodo od ponedeljka tako dovoljeni le, če bodo potekali v zaprtih in fizično ločenih skupinah.

Gre za približno 1000 športnikov, ki so delno že zajeti v kategoriji perspektivnih športnikov. Doslej so namreč lahko vadili vrhunski športniki in športniki perspektivnega razreda ter vsi poklicni športniki, starejši od 15 let, vpisani v razvid pristojnega ministrstva.

V kolektivnih športnih panogah, kot so hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in futsal, mali nogomet, so še naprej dovoljena tekmovanja na najvišji kakovostni ravni nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja. Prav tako je v kolektivnih športih dovoljeno organiziranje velikih mednarodnih športnih prireditev.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih članskih prvenstev, evropskih pokalov in velikih mednarodnih športnih prireditev.

