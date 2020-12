Šport, ki bi lahko postal uspešnica covidne zime

Tek na smučeh je (tudi ob pandemiji) zelo varen. Poteka na prostem, za njegovo izvajanje ne potrebujete žičniških naprav, ki bodo do 1. januarja spet obstale, zagotavljanje medsebojne razdalje pa je samoumevno.

Poleg tega za izvajanje običajno ni treba plačevati vstopnine, pa tudi nakup celotne opreme vas ne bo preveč udaril po denarnici. Hitri izračun stroškov za nakup vse opreme (palice, smuči in čevlji) se ustavi pri vsoti med 300 in 400 evri. Glede na to, da so se trgovine s športno opremo spet zaprle, je trenutno edina rešitev nakup prek spleta.

Po petku, 25. decembra 2020, je prehajanje občinskih meja v regiji dovoljeno le ob nekaterih izjemah, med njimi je tudi izvajanje individualnih športnih aktivnosti, kar tek na smučeh vsekakor je.

Šport, kjer razmigate vse

"Pri teku na smučeh gre za celostno športno-rekreativno dejavnost, ki jo izvajamo v prostranstvih narave in je najboljša vadba za aerobno vzdržljivost," pravi nekdanja smučarska tekačica Maja Benedičič. Foto: Klemen Korenjak Tek na smučeh je eden najbolj celovitih športov.

Gre za celostno športno-rekreativno dejavnost, ki jo izvajamo v prostranstvih narave in je najboljša vadba za aerobno vzdržljivost, poudarja Maja Benedičič, demonstratorka teka na smučeh in udeleženka olimpijskih iger v Torinu leta 2006.

"Pri pravilni izvedbi teka na smučeh deluje celotno telo, poudarek je na rokah, trupu in nogah. Tek na smučeh blagodejno vpliva na naš organizem in prinaša celoten spekter pozitivnih učinkov. Krepi srčno-žilni sistem, zmanjšuje stres, krepi mišice in lokomotorni aparat."

Kje v Sloveniji lahko tečete na smučeh?

Odgovora, ki se ponujata kar sam od sebe, sta vsekakor Športni center Triglav Pokljuka, slovenski smučarski tekaški raj, ki je mamljiv zlasti po tekmah, ko so proge še posebej zgledno urejene (cena dnevne tekaške vstopnice je pet evrov), in Nordijski center Planica, kjer so se odločili, da bo v zimski sezoni 2020/2021 uporaba tekaških prog za vse obiskovalce brezplačna.

"Zavedamo se, da letošnje leto res nikomur ni prizanašalo in da je ohranjanje zdravega duha v zdravem telesu zelo pomembno. S tem bi radi vsaj malo olajšali vaše dneve in pripomogli k boljšemu počutju," so zapisali na Facebooku in obljubili, da bo v okolici centra dnevno urejena tekaška proga v dolžini petih kilometrov. Na novo so uredili še rekreacijski krog v dolžini 1,5 kilometra (lažja proga). Tekaška proga proti Tamarju in Ratečam bo urejena dvakrat tedensko, so še napovedali.

V Nordijskem centru Planica so se odločili, da bo v zimski sezoni 2020/2021 uporaba tekaških prog za vse obiskovalce brezplačna. Foto: Nordijski center Planica

Brezplačna je tudi uporaba tekaškega poligona na Zatrniku, Arehu, v Bohinju in na Jezerskem (proge so urejene v dolini Ravenske Kočne), medtem ko boste v Smučarsko-tekaškem centru Rateče-Planica za uporabo prog odšteli pet evrov.

Tekaške proge imajo ob zadostni snežni podlagi urejene tudi na Soriški planini, Vojskem, Rogli, v Medvodah, Logatcu …

Pred nakupom razmislite, kateri tehniki teka se boste posvetili

Če se boste lotili teka na smučeh in ste še brez primerne opreme, predhodno razmislite, kateri tehniki teka se boste posvetili, saj je od te odločitve odvisen nakup smuči.

Če se nameravate posvetiti predvsem klasični tehniki teka na smučeh, potrebujete smuči za klasiko. Te so praviloma od 20 do 25 centimetrov daljše od telesne višine tekača, lahko so malce širše in imajo bolj zaobljene krivine.

Za klasično tehniko boste potrebovali krajše palice kot za drsalno tehniko, segajo naj nekje do višine ramen. Če želite bolj natančno izmero, si pomagajte s formulo: telesna višina x 0,85. Bodite pozorni na način merjenja višine palic. Če s čevlji stojimo na smučeh, merimo od zgornje strani smuči, če stojimo na trdi podlagi, pa od tal.

Foto: Klemen Korenjak

Smuči za drsalno tehniko ali skating so krajše in bolj toge od klasičnih, čevlji pa visoki, s trdim in neupogljivim podplatom ter plastično manšeto, omogočajo le gibljivost v smeri naprej-nazaj in onemogočajo pretirano gibljivost v smeri levo-desno.

V nasprotju s smučmi za klasiko so smuči za drsalno tehniko krajše, približno od pet do deset centimetrov daljše od višine tekača, ne več, saj bi si v nasprotnem primeru hodili po zadnjih delih, zaradi tehnike teka pa so bolj toge. Palice so daljše, približno med brado in višino nosu tekača, višino pa natančnejše določimo s formulo: telesna višina x 0,9.

Za drsalno tehniko se uporabljajo visoki čevlji s trdim in neupogljivim podplatom ter plastično manšeto, ki stabilizira skočni sklep v prečni smeri, kar v laičnem jeziku pomeni, da omogočajo le gibljivost v smeri naprej-nazaj in onemogočajo pretirano gibljivost v smeri levo-desno.

Če kolebate med klasično in drsalno tehniko in bi želeli kombinirati oboje, si privoščite univerzalne smuči, ki omogočajo izvedbo obeh tehnik, ali pa, kot svetuje Maja Benedičič, kupite "le" kombinirane čevlje – prepoznate jih po mehkobnem upogibu podplata in nekoliko nižji manšeti za stabilizacijo. Smuči si najprej izposodite in ugotovite, katera tehnika vam ustreza, ter se šele potem odločite za nakup specifične opreme.

Foto: Getty Images

Sledite zapovedim čebulnega oblačenja

Za smučarski tek ne potrebujete posebnih oblačil, pomembno je le, da so oprijeta in da se oblečete po načelu čebule, v več tanjših slojev, ki jih lahko po potrebi slečete.

Priporočljiva je uporaba športnega spodnjega perila, pajkic in jakne iz nepropustnih materialov, softshella, ki spredaj ne prepušča vetra, zadaj pa ima membrane za odvajanje vlage.

Ne pozabite na rokavice, tanko kapo, športna sončna očala in sončno kremo. Vedno priročne so tudi "rutke" oziroma podkape, ki jih lahko kombiniramo glede na zunanje temperature.