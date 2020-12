Od 4. januarja vadba dovoljena tudi najboljšim mladim športnikom

Medtem ko so že zdaj lahko vadili vrhunski športniki in športniki perspektivnega razreda, ki so na mednarodni ravni dosegali zavidljive uspehe, ter vsi poklicni športniki, starejši od 15 let, bodo v ponedeljek z vadbo lahko začeli tudi športniki mladinske in kadetske kategorije, ki so člani državnih reprezentanc. Kot so po seji vlade sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, gre za približno 1000 športnikov, ki so delno že zajeti v kategoriji perspektivnih športnikov.

Upoštevati morajo navodila

Danes sprejeti odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov določa, da so treningi športnikov v starostnih kategorijah mladincev in kadetov dovoljeni le, če se izvajajo v obliki tako imenovanih mehurčkov oziroma zaprtih in fizično ločenih skupin. Tako kot pri vseh športnih aktivnostih morajo tudi mladi športniki pri vadbi upoštevati navodila ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

S tem se je vlada odzvala na več tednov trajajoče pozive, naj najboljšim mladim slovenskim športnikom omogoči nadaljevanje treningov, saj so iz športnih krogov že prihajale alarmantne novice o ogroženosti prihodnjih športnih dosežkov zaradi epidemije covida-19.

Rekreacija še naprej prepovedana

Športna vadba in rekreacija še naprej ostajata prepovedani, a je vlada določila številne izjeme, ki omogočajo vadbo v okviru ukrepov za preprečevanje širjenja okužb širši populaciji. Tako ostaja dovoljena športno-gibalna dejavnost za člane istega gospodinjstva, ki jo udeleženci izvajajo samostojno ali če jo vodi strokovni delavec v športu. Ta je večkrat potreben zaradi zagotavljanja varnosti vadbe.

Dovoljena je tudi vadba v zaprtem prostoru, kjer je treba zagotoviti najmanj 50 kvadratnih metrov prostora ter najmanj pet metrov razdalje med vadečimi. V vadbenem prostoru, ki je manjši od 50 kvadratnih metrov, lahko vadi največ ena oseba.

V kolektivnih športnih panogah, kot so hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in futsal-mali nogomet, so še naprej dovoljena tekmovanja na najvišji kakovostni ravni nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja. Prav tako je v kolektivnih športih dovoljeno organiziranje velikih mednarodnih športnih prireditev.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih članskih prvenstev, evropskih pokalov in velikih mednarodnih športnih prireditev.

