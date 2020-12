Od jutri naprej greste lahko smučat, če imate negativni test na covid-19

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela več odlokov z ukrepi za zajezitev epidemije covid-19. V prvih dneh januarja se odpirajo šole in zavodi za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Še naprej so prepovedani športna rekreacija in treningi, a z nekaj izjemami. Vožnja z žičniškimi napravam oz. smučanje je z jutrišnjem dnem dovoljena osebam, ki predložijo negativni test na covid-19. Vlada je določila tudi nove izjeme za prehod meje brez testa PCR in karantene, na petih mejnih prehodih tudi testiranje s hitrimi antigenskimi testi. Podaljšala je ukrepe o začasni omejitvi gibanja in zbiranja.