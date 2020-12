Trgovine ostajajo zaprte tudi prvi teden novega leta

Vlada je z odlokom trenutno veljavne omejitve v trgovini in ponujanju storitev podaljšala tudi v prvi teden novega leta. Še naprej bodo dovoljene izjeme, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oz. so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja, med temi trgovine z živili, lekarne, bencinski servisi in nekatere druge.

Z odlokom, ki stopi v veljavo v četrtek in bo veljal sedem dni, so med izjemami, ki bodo lahko delovale, prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah, so po poročanju STA po seji sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Delovale bodo lahko lekarne, prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, finančne storitve, pošta in dostavne službe.

Dimnikarske storitve bodo mogoče pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo, prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave. Opravljanje dimnikarskih storitev pa ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti.

Še naprej bodo mogoče individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve, osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, in sicer med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno.

Tržnice, trafike in frizerski saloni ostajajo odprti

Prav tako bodo lahko delovale druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja, tržnice s hrano, trafike in kioski za prodajo časopisov in revij. Odprti bodo lahko tudi frizerski saloni.

Iz prepovedi je izvzeto tudi ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo ter brez časovne omejitve dovoljeno opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave in v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

Z odlokom pa je generalno podana tudi prepoved prodaje pirotehničnih izdelkov, in sicer predvsem iz razloga večje verjetnosti za povzročitev poškodb, ki bi potrebovale bolnišnično oskrbo.

Omejitev števila oseb v zaprtih prostorih se ne spreminja

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ostaja pri omejitvi 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. V primeru odprtih tržnic je omejitev 10 kvadratnih metrov na stranko.

Poleg tega morajo trgovski centri zagotavljati 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru, hkrati pa je morajo upoštevati tudi omejitev 30 kvadratnih metrov na posamezno prodajalno v sklopu trgovskega centra in imeti ločen vhod in izhod za stranke.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom.

Vlada je prav tako podaljšala ukrepe iz odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil. Ta odlok šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil prepoveduje opravljanje nekaterih dejavnosti s področja voznikov in vozil, medtem ko se veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so potekli od 16. novembra 2020 do vključno 8. januarja 2021, podaljšuje do konca februarja prihodnje leto, še navaja STA.