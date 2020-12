Kustečeva: Zaposleni v zavodih za otroke s posebnimi potrebami na testiranje 4. januarja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šole se bodo po načrtu vlade najprej vrnili učenci in gojenci zavodov za otroke s posebnimi potrebami. Testiranje zaposlenih v teh zavodih na koronavirus bo 4. januarja, dan pozneje se bo začel pouk, je dejala ministrica Simona Kustec. Za njimi se bodo testirali tudi učitelji in drugi zaposleni, ki bodo izvajali izobraževanje v prvem triletju. Večina otrok naj bi bila v šoli do konca januarja, je napovedala.

Kot je v izjavi za medije pred sejo odbora DZ, ki razpravlja o vladni politiki pri odpiranju šol, dejala ministrica Simona Kustec, bo posvetovalna skupina vlade o tem, kdaj gredo lahko otroci spet v šolo, razpravljala v sredo. Na podlagi njenega predloga pa bo vlada po napovedih ministrice odločala do konca tega tedna, poroča STA.

Po idealnem scenariju bodo otroci v šolah do konca januarja

Takoj za otroki s posebnimi potrebami se bodo sicer v šolske klopi po vladnem načrtu najprej vrnili učenci prvega triletja osnovnih šol. Če bo vse potekalo idealno, naj bi bila večina otrok sicer spet v šolah do konca januarja, je napovedala ministrica.

Kot je pojasnila, skupaj z ministrstvom za zdravje zdaj pripravljajo dokončne protokole in informacije v zvezi s hitrim testiranjem na okužbo z novim koronavirusom. Prednostno se bodo 4. januarja testirali zaposleni v zavodih in osnovnih šolah za otroke s posebnimi potrebami, za njimi pa tudi učitelji in drugi zaposleni, ki bodo izvajali izobraževanje v prvem triletju, je dejala.

Testirale bodo mobilne ekipe

Testiranja bodo po njenih navedbah izvedli s pomočjo mobilnih ekip, ki jih pripravi ministrstvo za zdravje, in sicer v šolah, tako da zaposlenim ne bo treba nikamor hoditi na testiranje. Prejeli bodo poziv na testiranje, ministrica pa verjame, da se bodo ustrezno odzvali. Po šolah so med zaposlenimi minuli teden že povpraševali po interesu za testiranje in ugotovili, da jih je bilo zainteresiranih veliko več kot polovica, je pojasnila.

Če bodo interes za testiranje izrazili starši otrok, bodo to po ministričinih napovedih tudi omogočili, ne bo pa testiranje obvezno.

Vračanje vseh učencev v šole mora biti po prepričanju Kustečeve varno in trajno, kar pomeni, da bodo po vrnitvi v šole tam tudi ostali. Vsi, torej zaposleni, otroci in starši, pa bodo morali po njenih besedah spoštovati vse epidemiološke ukrepe in slediti smernicam strokovnega pedagoškega dela. Zaposleni pa bodo morali slediti tudi priporočilom za izvajanje hitrih testov.

Šole so že pred časom prejele temeljne okrožnice glede varnega vračanja v šolske klopi, dodatne okrožnice, povezane z izvedbo hitrega testiranja, pa bodo dobile danes, je še povedala ministrica.