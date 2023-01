Nina Grilc in Tim Marovt: Dokazala sva, da je mogoče tudi najtežje trenutke v življenju premagati

Nina Grilc in Tim Marovt imata veliko skupnega. Oba sta dokaz, da je mogoče težke življenjske preizkušnje prestati s pomočjo gibanja in da nikoli ne smemo obupati . Da, gibanje je dobro za nas, vendar ima še večjo moč. Ne gre le za to, da smo aktivni, ker je to zdravo, ampak tudi za to, da lahko šport in gibanje spremenita druge stvari okoli nas. Tako Nina kot Tim imata za sabo težko življenjsko preizkušnjo in z gibanjem sta najtežje trenutke življenja lažje predelala.

Sta pa tudi slovenska ambasadorja nove blagovne znamke H&M Move, brezšivne kolekcije s strukturami, ki poudarjajo telo in zagotavljajo močnejši dotik. H&M Move se podaja na misijo, na kateri želi zagotoviti športna oblačila za vse ter spodbuditi ves svet in vsako telo h gibanju. Ponuja dostopnejšo vizijo športa, saj ga pojmuje kot gibanje in slavi dejstvo, da je vsakdo na planetu že gibalec, ki se giblje na različne načine. Kolekcija H&M Move nam bo v začetku leta zagotovo pomagala vdihniti prepotrebno energijo, s katero bo vsakomur omogočila, da se začne gibati, ne glede na to, ali hodi, teče, preskakuje, skače, se upogiba ali razteza. Nova kolekcija vključuje modna in funkcionalna gibalna oblačila za ženske, moške in otroke.

H&M Move je blagovna znamka gibanja. Praznuje gibanje in vabi svet, da se giblje. Stilska in funkcionalna oblačila za gibanje so dostopna vsem, in to na bolj trajnosten način.

Pogovarjali smo se s slovenskima ambasadorjema blagovne znamke, ki predstavljata pomembnost gibanja in ne glede na okoliščine, ki sta jih doživela v življenju, poudarjata pomembnost fizične moči, obenem pa s svojo mentalno pripravljenostjo kažeta, da gibanje človeka opolnomoči in vsakodnevno spodbuja. Obema se je v trenutku porušil svet in morala sta začeti živeti drugače Nina Grilc je bila življenjska sopotnica priljubljenega in karizmatičnega deskarja Marka Grilca, ki se je tragično ponesrečil na smučišču v Söldnu, med zanj povsem običajnim skokom. Le mesec dni po moževi smrti je rodila njunega tretjega otroka, deklico Alasko Olivio. Tudi zgodba Tima Marovta je zgodba o vztrajnosti. Pred osmimi leti je zaradi hiperekstenzije hrbtenice med deskanjem na vodi pristal na invalidskem vozičku. Diagnoza ni obetala ničesar dobrega. Danes teče na maratonih in je dokaz, da je z zastavljenimi cilji in osredotočenostjo nanje ter trdim delom te mogoče uresničiti Oba sta, tudi po zaslugi gibanja, ugotovila, da sta mnogo močnejša, kot sta si mislila.

Kakšen je za vaju dan brez gibanja?

Nina: Kot sončni mrk, je rekel sin Maxx (smeh, op. p.). Ali pa zanimiv za kratek čas, ampak ne nekaj, kar bi bilo za nas dobro na dolgi rok. Zame osebno je gibanje nekaj, brez česar si težko predstavljam vsakdan. Gibanje ni le navada, zaradi katere se bolje počutim, ampak je del mojega življenja, ki je nujno potreben za mojo koncentracijo, psihično stanje in fizično kondicijo, ki je pri treh otrocih kar nujno potrebna (smeh, op. p.).

Tim: Zame je to nekaj redkega. Ko imam dan brez gibanja, pa je to zame regeneracija, ko si nabiram moč za prihajajoče še večje izzive in fizične napore.

Gibanje je svoboda, neodvisnost, privilegij ... Mogoče tega kdo ne bo razumel. Šele po poškodbi, ko sem se po svetu prevažal z invalidskim vozičkom, sem ugotovil, kako svoboden in neodvisen je človek, ko se lahko giblje.

Koliko časa na dan namenita gibanju? Premalo ali ravno prav? Kaj menita?

Nina: Veliko premalo oziroma veliko manj, kot bi si želela. Dan ima na žalost le 24 ur in dva otroka sta šoloobvezna, tako da si je včasih treba za gibanje v naravi ali šport čas kar izboriti. Je pa res, da zato tiste trenutke za šport še toliko bolj cenim.

Tim: Moj dan je v celoti sestavljen iz gibanja. Zjutraj preživim dve uri in pol na treningu v fitnesu, zvečer pa dve uri hodim in nabiram kondicijo za maratone. Vmesni čas je kljub počitku aktiven. Statičnega preživljanja časa si sploh ne znam predstavljati. Meni ta način življenja zelo ustreza in zavedam se, da brez omenjenega ne bi nikoli shodil ali se imel možnosti ukvarjati z različnimi športi ter se udeleževati maratonov.

Katere oblike gibanja imata najraje?

Nina: Najraje se gibam v naravi. Narava ima izredno moč in skupaj s fizično aktivnostjo je pravi balzam za telo in dušo. Najraje seveda deskamo na snegu, kolesarimo, rolkamo, deskamo na valovih, super je tudi kakšen izlet v hribe ali tek ob jezeru. Včasih mi ustreza tudi kakšen trening v telovadnici.

Sicer mislim, da smisel gibanja ni, da telo obremenjujemo do bolečine in izčrpanosti, ampak da v skladu z njim gradimo moč, stabilnost in kondicijo.

Najraje se s športom ukvarjam skupaj z otroki. Vedno je zabavno in zanimivo, hkrati pa je to nekaj, kar nas povezuje in zbližuje. Čas med tekom ali v telovadnici pa najrajši izkoristim za malo tišine in časa zase (smeh, op. p.).

Tim: Najraje imam ekstremne športe. Pozimi je to vsekakor smučanje, poleti pa največ časa uživam v vodnih športih in na motorju. Seveda imajo hoja in maratoni prav posebno mesto v mojem življenju.

Zavedam se tega, da je treba vse v življenju početi zmerno. Pretiravanje nikoli ni dobro. Vedno sem imel visoke cilje, ki sem jih želel doseči. Kljub temu pa sem bil vedno na realnih tleh in se zavedal, da moji cilji zahtevajo ogromno trdega dela, potrpežljivosti, samodiscipline in seveda odrekanja.

Veliko sta bila že po svetu. Kako bi odnos Slovencev do gibanja in nasploh načina življenja, povezanega z njim, primerjala z drugimi državami, ki sta jih obiskala?

Nina: Mislim, da smo Slovenci izredno športen narod. Radi se gibamo in preživljamo čas v naravi, imamo res enkratne pogoje. Verjetno smo tudi zato v samem svetovnem vrhu, kar zadeva športe dosežke. Iz izkušenj lahko povem, da res ogromno ljudi pozna našo malo Slovenijo, saj smo jo Slovenci skozi leta suvereno postavili na sam vrh držav s svetovno znanimi športniki in njihovimi športnimi dosežki. Zaradi tega sem zelo ponosna, da sem Slovenka.

Tim: Mislim, da bi lahko še bolj izkoristili lepo naravo, bili bolj aktivni ter se več družili in gibali v naravi. Res je, da sem že veliko prepotoval, vendar moram priznati, da se vedno rad vračam v domovino. Tukaj se res prijetno počutim, zato sem tudi vedno optimističen, nasmejan in dobre volje.

Vsakodnevno gibanje je dobro za nas, vendar ima še pomembnejšo vlogo. Ne gre le za to, da smo aktivni, ker je to zdravo, ampak tudi za to, da lahko šport in gibanje vplivata na druge stvari, pomembne za nas. Na primer na mentalno, duševno zdravje. Gibanje je del fizične in obenem mentalne moči. Kakšno je vajino mnenje o zapisanem?

Nina: Vsekakor to drži. Mislim, da sta telo in psiha zelo tesno povezana in da najbolje delujeta, ko sta v ravnovesju. Zdravo in močno fizično telo ima zagotovo pomembno vlogo pri zdravem in pozitivno naravnanem duševnem stanju.

Tim: Popolnoma se strinjam z vašim razmišljanjem. Tudi v profesionalnem športu je povezava med fizično in psihično močjo ključna. Le najboljši lahko iz svojega telesa potegnejo največ ter zbistrijo misli ob velikih tekmovanjih in dogodkih. Je pa mentalna moč tista, ki loči najboljšega športnika od povprečnega. Tega se tudi sam zavedam, saj me je prav mentalna moč pripeljala do tega, da danes hodim.

Konkretno – kako in na kakšne načine vama gibanje izboljša življenje? Vaju opolnomoči in vsak dan spodbuja?

Nina: Na lastni koži sem izkusila, kako izredno pomembna je fizična aktivnost za mentalno zdravje. Moje duševno in čustveno stanje sta bila v zadnjem letu velikokrat na preizkušnji - od anksioznosti, strahu, paničnih napadov do nepopisne žalosti in občutka nemoči. Vsakič znova se v teh trenutkih zatečem ravno h gibanju in športu. To je edina stvar, ki zares deluje pri tem, da se moje misli umirijo in moje duševno stanje popolnoma stabilizira. Zame in za mojo družino je zato gibanje izredno pomembno in potrebno.

So stvari v življenju, ki se jih ne da spremeniti, premagati ali preboleti, je pa gibanje nekaj, kar nam lahko pomaga, da jih drugače sprejemamo in se z njimi spopadamo na bolj pozitiven način oziroma da se z njimi naučimo živeti.

Tim: Gibanje mi omogoča, da pri svoji rehabilitaciji vsak dan napredujem. S tem tudi sam sebi vlivam energijo, saj vidim, da vseskozi napredujem in da so moji zelo visoki cilji dosegljivi.

Čeprav sem najtežje trenutke preživel na invalidskem vozičku, sem bil vedno aktiven. Prav to mi je pomagalo, da sem spet začel hoditi in predvsem verjeti v to, da bom enkrat spet hodil. Ko pa sem se ponovno postavil na noge, sem dobil še dodaten zagon, da sem se čim več gibal.

Je tudi gibanje pri vaju kdaj na stranskem tiru? Se tudi vama kdaj preprosto ne ljubi?

Nina: Načeloma je zame gibanje nekaj, k čemur se zatečem takoj, če mi življenje v tistem trenutku to omogoča. Seveda bi se večino dni, ko imam čas, najraje ulegla in spala deset ur, ampak vem, da je ravno gibanje v tistem trenutku nekaj, kar mi bo pri tem pomagalo ter zvišalo raven moje volje in energije. Zato se takrat še posebej potrudim in v urnik stisnem kakšen trening ali vsaj sprehod z otroki.

Tim: Pridejo trenutki, ko ni volje do treninga in gibanja. Kljub temu se mi še ni zgodilo, da bi izpustil trening zaradi slabe volje ali pomanjkanja motivacije. Preprosto si tega ne morem privoščiti, saj vem, kakšni so moji cilji, in nočem ničesar prepuščati naključju. Tudi kadar se mi ne ljubi, se motiviram in spravim v gibanje.

Kako je videti vajina običajna rekreativna izkušnja? Se popolnoma odklopita in odmislita vse zadeve ali je rekreacija premišljena in načrtovana?

Nina: Ponavadi se med rekreacijo poskusim izogniti razmišljanju o drugih stvareh. Smisel je v tem, da se takrat odklopim in prečistim misli, da po koncu rekreacije lažje razmišljam.

Tim: Pri rekreativnih izkušnjah sem osredotočen predvsem na uživanje in sproščanje misli. Vendar se kljub temu ne morem popolnoma odklopiti, da ne bi razmišljal o svojem napredku.

Oba sta dokaz, da je mogoče težke življenjske preizkušnje prestati s pomočjo gibanja in da nikoli ne smemo obupati. Kaj pa menita drug o drugem? Kaj predstavljata drug drugemu?

Nina: Ko sem izvedela za Timovo zgodbo, me je v trenutku popeljala v leto 2016, ko si je Marko zlomil hrbet. Spomnim se njegovega glasu, ko je čakal na helikopter, tistega občutka, ko veš, kaj se dogaja, a ne veš, kakšen bo izid. Takrat je imel srečo, a je za popolno rehabilitacijo garal vsak dan in se zavedal, da bi lahko bil izid drugačen, zaradi česar je cenil vsak svoj korak. Prav to čutim pri Timu. Iskrenost v hvaležnosti za majhne stvari, iskren nasmeh in srčnost, hkrati pa je stroj, žival, kot temu rečemo pri nas doma (smeh, op. p.). Resnično je navdih za vsakogar. Mislim, da si je Tim s svojo voljo in močjo utrl pot, ki nima meja, in prepričana sem, da bomo o njem slišali še ogromno pozitivnih in navdihujočih zgodb.

Tim: Z Nino imava kar podobno kruto izkušnjo in lepo je deliti mnenja z nekom, ki je prestal nekaj podobnega. Obema se je v trenutku porušil svet in morala sva začeti živeti drugače. Zelo sem vesel in ponosen, da se nama je uspelo pobrati in da sva kljub težkim trenutkom naredila korak naprej. Sebi in okolici sva dokazala, da je mogoče tudi najtežje trenutke v življenju premagati.

Vsekakor pa sta najini zgodbi nekoliko drugačni. Sam sem bil ob nesreči še otrok in sem imel neizmerno oporo v ljubeči družini. Mislim, da je Nini težje, saj je ostala brez partnerja in mora biti sama v podporo otrokom. Zelo jo občudujem in cenim, kako nadaljuje njihovo športno poslanstvo.

Kdaj je vsak od vaju izvedel za zgodbo drugega?

Nina: Za Timovo zgodbo sem slišala že večkrat, vedno v superlativih, Res sem vesela, da mi ga je uspelo tudi osebno spoznati. Tim je vsekakor navdih, navdih moči, vztrajnosti in pozitivnega pogleda na življenje.

Tim: Z Nino sva se prvič srečala prav na snemanju za kolekcijo H&M Move. Spremljam jo prek medijev od tragične nesreče, ki je zaznamovala njeno življenje. V preteklosti sem veliko slišal tudi o Marku, ki je bil izjemen športnik in počel vsemogočne vragolije na belih strminah. Zanj sem slišal tudi od svojega trenerja Anžeta Mačka, ki mu je pomagal po poškodbi hrbta leta 2016. On mi ga je opisal kot izrednega športnika in velikega človeka.

S svojim načinom življenja prek različnih družbenih platform ali v živo različne ciljne skupine spodbujata h gibanju. Kdaj sta ugotovila, da s svojo zgodbo, življenjskim slogom in gibanjem ne vplivata le nase, ampak tudi na širši krog ljudi? Kako gledata na to?

Nina: Na družbenih omrežjih sva že z Markom rada izpostavila prednosti gibanja v naravi z družino. Kasneje, po njegovi smrti, so ta postala nekakšen dnevnik zapisov, misli in čustev. Skozi sporočila ljudi sem počasi začela razumevati, da imajo moje besede težo in da ljudje v mojih zapisih velikokrat najdejo tudi delček sebe. Mislim, da smo ljudje socialna bitja, in družbena omrežja nam omogočajo, da se povežemo z ljudmi, ki jih drugače morda ne bi imeli možnosti spoznati in z njimi spregovoriti, kar je nekaj res posebnega. V svoji izkušnji nikoli nisem želela postati žrtev in nekdo, ki bi se ljudem smilil. Vesela sem, da lahko nekako na ljudi vplivam pozitivno, morda ozavestim pozitivne stvari, kljub svoji negativni življenjski preizkušnji.

Tim: To sem konkretno opazil šele pred slabim letom, ko sem se začel udeleževati maratonov. Zelo sem vesel in ponosen, da so me ljudje opazili in da jim pomenim neke vrste motivacijo pri premagovanju vsakodnevnih ovir. Vsekakor je tu obojestransko spodbujanje med mano in mojimi sledilci. Ko ti nekdo pove, da se je zaradi tebe odločil, da bo ostal na tem svetu in ne bo obupal oziroma naredil samomora – to je bil eden najbolj ganljivih zapisov na družbenih omrežjih. Potem ugotovim, da se je vredno še bolj potruditi in vztrajati v tem, kar počnem.

Vaju je to presenetilo? Sta potrebovala nekaj časa, da sta se na to navadila oziroma to sprejela?

Nina: Iskreno na ljudi, ki mi sledijo, gledam kot na neko veliko skupino prijateljev. V letu dni sem prejela toliko lepih sporočil in ganljivih zgodb. Le upam lahko, da bom to srčnost in prijaznost na neki način kdaj povrnila.

Tim: Glede na to, da je poškodba, ki me je doletela, zelo redka, sem se vseskozi zavedal, da bo zgodba zanimiva tudi za preostale. To sem moral sprejeti in mi je v navdih, da lahko širim svojo pozitivno energijo in vztrajnost tudi med druge.

Druge na različne načine spodbujata h gibanju. Kaj oziroma kdo pa je bil tisti, ki je prvi spodbudil vaju? Se še spomnita?

Nina: Čeprav sem imela vedno rada šport, sem ga zares močno vzljubila z Markom. On je bil resnično moj večni mentor, motivator in navijač, predvsem pa moj navdih.

Tim: Mene so k športu spodbudili starši. Kot najmlajši otrok v družini nisem hotel zaostajati in sem že pri dveh letih redno obiskoval smučišča, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Lahko rečem, da sta mi bila gibanje in šport položena že v zibelko.

Kaj imata za svojo največjo zmago?

Nina: Do zdaj to, da sem tukaj in da lahko poskrbim za svoje tri otroke. V prihodnosti pa kot svojo največjo zmago vidim dan, ko bodo moji otroci samostojni in srečni v svojih življenjskih vlogah in se bom z njimi lahko veselila vseh lepih trenutkov, ki jih še čakajo.

Tim: Vsekakor za svojo največjo zmago štejem to, da sem se ponovno postavil na noge, čeprav so bili tako zdravniki kot okolica prepričani, da mi to ne bo uspelo.

Pomemben del različnih oblik gibanja so tudi kakovostna in udobna oblačila. Kaj vama je pri tem najpomembneje?

Nina: Udobje med vadbo je seveda ključno. Da se oblačila prijetno prilegajo telesu in podpirajo tiste dele, ki to potrebujejo, je zelo pomembno, zato sem bila pri izbiri športnih oblačil vedno precej izbirčna.

Tim: Ne vem, ali sem pravi naslov za vprašanje o modi (smeh, op. p.). Prisegam na udobna oblačila iz kakovostnih materialov, kar znamka H&M Move vsekakor je.

H&M Move se predstavlja z elegantnimi in funkcionalnimi gibalnimi oblačili, ki bodo gibalcem vseh zmožnosti in spretnosti omogočila udobno in samozavestno gibanje. Kakšno je vajino mnenje o kolekciji?

Nina: Ker vsakega, ki mi na družbenih omrežjih sledi, cenim, tako kot njegov čas in zaupanje, se vedno trudim, da je moje mnenje pristno in iskreno. Stojim za produkti in sporočili. Kolekcija je zares dobra. Iskreno. Sporočilo kolekcije je nekaj, kar mi je osebno zelo blizu in v kar zares verjamem. Sama oblačila s tem vsekakor sovpadajo. Materiali so vrhunski in udobni, kroj je izjemno dober in barve so vrhunske. Samo povem (smeh, op. p.).

Tim: Gibanje je ključno tako za krepitev zdravja kakor tudi uma. Spodbuditi ljudi, da se bodo več gibali, je zelo lepa akcija, še posebej če jo podpirajo tako velike blagovne znamke, kot je H&M. Zato mislim, da je pozitiven odziv zagotovljen in da se bo prav zaradi takšnih akcij v prihodnje gibalo še veliko več ljudi, ki bodo s tem močno pripomogli k svojemu zdravemu življenju.