Športna vzgoja naj bi se prihodnje leto vrnila v študentske urnike

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je pripravilo novelo zakona o visokem šolstvu. Po daljšem postopku je bil sprejet kompromisni predlog zakona za uvedbo športne vzgoje na fakultetah, ki se ne bo ocenjevala, bo pa obveznost, kar so podprli rektorji treh največjih univerz.

"Za pomoč se zahvaljujem Igorju Papiču, ministru za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ter vodstvom javnih univerz, ki so s svojo podporo omogočili, da se bo šport vrnil na univerze. Fakulteta za šport ugotavlja, da je bila športna aktivnost v času, ko je bil šport še v predmetniku, med študenti 64-odstotna, zdaj pa je ta številka izjemno nizka," je pojasnil Židan.

Dodal je: "Po podatkih fakultete za šport je bilo lani na Univerzi v Ljubljani, ki ima že tako višje številke od drugih, športno aktivnih le še 14 odstotkov študentk in študentov, in to žalostno statistko želimo spremeniti. Polovica dijakov gre na univerze, mnogi se preselijo in dobijo novo družbo in navade. Tako se lahko zgodi, da gibalne dejavnosti povsem opustijo."

Široka podpora stroke

Oktobra je bil dokument potrjen na medresorskem usklajevanju. Gradivo bo po obravnavi na vladi nato poslano v državni zbor, ki bo odločal o zakonu. Podprli so ga med drugimi tudi Olimpijski komite Slovenije (OKS), strokovni svet za šport, Univerzitetna zveza, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Nacionalna študentska organizacija in drugi.

Na nedavnem posvetu o trenutnem stanju v ljubljanskem in slovenskem športu ter smereh razvoja športa v Sloveniji so med drugimi temami, povezanimi s financiranjem, organizacijo in kadri v športu, izpostavili tudi pomen vrnitve predmeta športne vzgoje v univerzitetne programe.

Kot je dejal član izvršnega odbora Slovenske univerzitetne športne zveze Matej Jamnik, eden od udeležencev posveta, ki je potekal pod okriljem stranke SD, je ukinitev obveznega predmeta športne vzgoje za študente ob bolonjski reformi zelo slabo vplivala na športno aktivnost študentske populacije. Na nekaterih fakultetah je odstotek športno aktivnih padel pod deset odstotkov.