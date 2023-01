H&M Move združuje Jane, Zlatana, JaQuela in Nadio ter tudi dva slovenska ambasadorja − Nino Grilc in Tima Marovta

Oglasno sporočilo

H&M Move predstavlja novo kolekcijo, ki nam bo v novo leto pomagala vdahniti energijo in s katero bo vsakomur omogočila, da se začne gibati − ne glede na to, ali hodi, teče, preskakuje, skače, se upogiba ali razteza. Nova kolekcija Empower, ki bo v četrtek, 12. januarja, predstavljena po vsem svetu, vključuje modna in funkcionalna gibalna oblačila za ženske, moške in otroke.

Kolekcija vsebuje različne brezšivne izdelke, od kombinezonov do športnih pajkic, nedrčkov in majic, ki našim gibalcem nudijo dodatno podporo in udobje. Kontrastne tkane strukture z oranžno in kobaltno modro barvo prinašajo modne poudarke v to funkcionalno kolekcijo. Kolekcija je izdelana iz materiala DryMove™, ki odvaja vlago s kože, da so naši gibalci suhi in se počutijo udobno.

Slovenija tokrat predstavlja svoja ambasadorja H&M Move. Nina Grilc, naša prva ambasadorka H&M Move, je tokrat v svet gibanja povabila Tima Marovta, mladega nadobudnega športnika.



Ob lansiranju znamke H&M Move je Nina predstavila, kako je gibanje njen življenjski moto. Sodelovanje smo nadaljevali, saj s svojo zgodbo predstavlja, kako je gibanje del fizične in obenem mentalne moči. Zato ni bilo dvoma, ko smo ob lansiranju nove kolekcije Empower povabili Tima.

Skupaj sta se pomerila v različnih vajah in se vseskozi spodbujala. Naša ambasadorja predstavljata pomembnost gibanja, in ne glede na okoliščine, ki sta jih doživela v življenju, poudarjata pomembnost fizične moči, obenem pa s svojo mentalno pripravljenostjo, pokažeta, da ju gibanje opolnomoči in spodbuja na vsakodnevni ravni.

"Zelo me je veselilo, da sem v svet gibanja H&M Move imela možnost povabiti Tima in to izkušnjo deliti z njim. Tim predstavlja simbol moči in poguma ter je, ne glede na situacije v življenju in dnevne preizkušnje, ostal osredotočen na to, da iz vsega izvleče najboljše, in ne nazadnje, navdihne vse nas," je povedala Nina Grilc.

Njun trening si oglejte tukaj.

H&M Move ob tej priložnosti združuje globalne gibalce naše blagovne znamke: Jane Fondo, Zlatana Ibrahimovića in JaQuela Knighta, ki delijo poslanstvo H&M Move, da se svet giblje.

"Pri aktivnem življenju se moramo osredotočiti na to, kaj nam je všeč. In če vam uspe raziskati nekaj novih gibov, je to dobro, saj ste preizkusili nekaj novega. Vse je v tem, da se zabavate. Če lahko ljudi spodbudim h gibanju, sem bil uspešen," pravi Zlatan Ibrahimović, profesionalni nogometaš in multigibalec.

Poleg Jane, Zlatana in JaQuela je najnovejša članica ekipe H&M Move in globalna ambasadorka blagovne znamke Nadia Nadim, afganistansko-danska begunka, ki je postala profesionalna nogometašica in zdravnica.

"Vsakodnevno gibanje je dobro za vas, vendar ima tudi večjo moč. Ne gre le za to, da ste aktivni, ker je to zdravo, ampak tudi za to, da lahko šport in gibanje spremenita druge stvari okoli vas," pravi Nadia Nadim, profesionalna nogometašica in zagovornica gibanja.

"Sodelovanje vseh štirih ambasadorjev blagovne znamke v tej kampanji je nekaj posebnega. Vsi delimo isto poslanstvo, in sicer spodbuditi ves svet in vsakogar h gibanju. Upamo, da bo prikaz naših ambasadorjev, ki se zabavajo v novi kolekciji Empower, navdihnil tudi druge, da se nam pridružijo in v novem letu poskusijo najti nove načine gibanja," pravi Simon Brown, generalni direktor pri H&M Move.

Kolekcija Empower bo na voljo v 2.400 prodajalnah po vsem svetu in na hm.com/move.

