Predsednica Pirc Musar častna pokroviteljica projekta zMIGAJ

Slovenski otroci in dijaki v telesnem in gibalnem razvoju ne dosegajo želenega napredka po veliki krizi v času svetovne pandemije. Projekt zMIGAj, ki vključuje 24 slovenskih srednjih šol, naj bi prinesel spremembe, ključna pa je zasnova, saj najstniki niso le udeleženci projekta, ampak tudi nosilci programa po lastnih željah. V osnovi projekt najstnikom ponuja dve dodatni uri telesne vzgoje.

Zadnji podatki kažejo, da srednješolci v prvem in drugem letniku v teku na 600 m za dosežki iz 9. razreda osnovne šole v povprečju zaostajajo za osem sekund, v tretjem letniku že za 16. Težava moderne družbe je tudi debelost, posebej alarmantni pa so podatki v poklicnih šolah.

Zavod Planica, Zavod za šport RS ter strokovnjaki s Fakultete za šport stanje skušajo popraviti s projektom zMIGAJ, ki ga sofinancirata ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija v višini 4,6 milijona evrov. Korak naprej je tudi častno pokroviteljstvo predsednice države.

"Kot nekdanja športnica, pa tudi kot strastna navijačica slovenskih športnikov sem z veseljem sprejela častno pokroviteljstvo," je na dogodku povedala Nataša Pirc Musar in izpostavila, da je športna dejavnost v času, ki mlade veže na sedeči način življenja in digitalizacijo, še bolj pomembna kot nekoč.

"Šport pomembno vpliva na telesno in duševno zdravje in poveča kognitivne sposobnosti mladih," je še dejala predsednica. Dodala je, da vsak korak h gibanju prispeva k zdravju in samozavesti posameznika, zato naj šport postane vsakodnevna navada. Projekt zMIGAj mladim omogoča, da sooblikujejo dodatne športne dejavnosti.

"Danes je velik dan za slovenski šport. Častno pokroviteljstvo predsednice nam daje svež zagon in potrditev, da delamo nekaj, kar je pozitivno za celotno družbo. Projekt presega srednje šole, saj gre za navade, ki naj ostanejo za vse življenje," pa je povedal Franci Petek iz Zavoda za šport RS Planica, ki poudarja, da šport ni pomemben le za zdravje, ampak tudi za samozavest posameznika, dokazano pa povečuje tudi kognitivne sposobnosti.

"Bistvo športa je, da navdihuje ljudi za življenje in lepote tega sveta," pa je zlatega maturanta Mateja Mohoriča o pomenu športa citiral ravnatelj gimnazije Kranj Aljoša Brlogar. Pomen športa pa je na kasnejši okrogli mizi izpostavila tudi Pirc Musar, v najstniških letih rokometašica Olimpije: "S 16 leti sem imela urnik šport, šola, učenje, šport, šola, učenje. In ni mi žal."

Danes šport gleda z drugimi očmi: "V športu se vsi navijači poenotimo in želim si, da bi bilo povsod tako."