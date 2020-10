Koliko ali sploh eksperimentirati s hrano pred tekom?

Pisali smo o primerni tekaški obutvi in oblačilih. Podobno je tudi pri prehrani tekača. Za nasvete smo prosili certificirano nutricionistko Mojco Cepuš, ki se s prehrano profesionalno ukvarja že več kot deset let.

Tudi njo smo vprašali, ali je vredno eksperimentirati pred tekmo ali maratonom. Njen odgovor je bil jasen. "Eksperimentiranje pride na vrsto oziroma je dobrodošlo takrat, ko treniramo. Za resen maraton se pripravljamo eno leto in v tem času imate vse vrste treningov (sprinte, intervale, dolge teke …). In za vsak trening je primerna drugače pripravljena dieta. Kadar obravnavam športnika, že v času treningov zelo dobro pripravimo prehrano in na podlagi tega izberemo najboljšo metodo."

Za vsakega posameznika je treba ugotoviti, kaj je zanj najboljše. Foto: Sportida Dobro je, da imate vsaj pol leta časa

Ljudje smo različni in nekomu ustreza ena, drugemu druga prehrana. Pri polnjenju glikogenskih rezerv, ki je na vrsti dva ali tri dni pred športno aktivnostjo, ni nujno, da vsakemu na primer ustreza beli kruh z marmelado. Za vsakega posameznika je treba ugotoviti, kaj je zanj najboljše.

"Zadeva je torej specifična in dobro je, če imamo vsaj pol leta časa, da se res kakovostno pripravimo. Predvsem pride to v poštev za vrhunske športnike in tiste, ki se pripravljajo na velik maraton (42 kilometrov, op. p.). Tisti, ki gredo na polmaraton in če so trenirali celo leto, potem ne potrebujejo posebne priprave za hrano, še manj jo potrebujejo tisti, ki gredo na deset kilometrov," nam je povedala Mojca Cepuš.