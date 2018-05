Nežnejši spol Tivoli spremenil v rožnato tekaško oazo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Park Tivoli danes že 13. gosti najbolj ženski tek v državi. Več tisoč deklet, odetih v pastelno roza barvo, najrazličnejših starostnih skupin se je podalo na pet in deset kilometrov dolgi trasi. Tudi tokrat si tek in dobrodelnost podajata roki.

Dm tek, rezerviran izključno za ženske, je 13. izdajo v parku Tivoli dočakal v pastelno roza opravi. Tekačice, več tisoč jih namreč teče v roza majicah z odstisnjenimi štartnimi številkami.

Takole so se dekleta pripravljala na tekaški preizkušnji. Foto: dm tek za ženske

Športni park Tivoli se je začel polniti že v zgodnjih jutranjih urah, ko je bilo na programu tradicionalno ogrevanje, prvi vrhunec je doživel ob 9.30, ko so se na štart podale tekačice na pet kilometrov, okoli 10. ure pa so se na progo podale še tiste na desetkilometrski razdalji. Za dobro voljo skrbita voditelja Klemen Bunderla in Klemen Bučar.

Dobre volje v parku Tivoli ne manjka. Dm tek namreč za večino ni dogodek, na katerem bi lovile rezultat, temveč se poznospomladanske tekaške prireditve, namenjene nežnejšemu spolu, udeležijo zaradi zabave, sprostitve in druženja s prijateljicami.

Rezultati niso v ospredju, prevladujejo druženje, zabava, sprostitev ... Foto: dm tek za ženske

Na svoj račun bodo, nekateri v spremstvu staršev, prišli tudi otroci med drugim in 12 letom. Oskarjev tek za mlado generacijo se bo začel ob 12.uri. Za razigrane glasbene in plesne ritme skrbi, kot je že v navadi, skupina Čuki, posebno presenečenje pa bo skriti glasbeni gost.

Dm tek vselej spremlja tudi dobrodelnost. Letos bodo donacijo 25.000 evrov podelili športnim organizacijam, ki bodo od junija do konca oktobra po Sloveniji izvajale brezplačne športne urice za otroke v sklopu iniciative Rastemo s športom. Foto: Anže Malovrh

Tudi letos si podajajo roko z dobrodelnostjo

Tudi letošnji dm tek za ženske bo imel dobrodelno noto. Na dogodku bodo pri dm ob praznovanju 25-letnice razglasili 25 športnih organizacij, pri izbiri katerih so sodelovali posamezniki z več kot 14 tisoč glasovi.

V sklopu vseslovenske iniciative za gibanje otrok Rastemo s športom bodo izbranim organizacijam podelili finančno podporo v skupni vrednosti 25 tisoč evrov. Organizacije bodo od junija do konca oktobra v domačih krajih po Sloveniji enkrat tedensko izvajale brezplačne športne urice za otroke.