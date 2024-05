Tekačice so preplavile par Tivoli in Rožnik

Danes so par Tivoli in Rožnik preplavile tekačice. Tradicionalnega že 18. dm teka za ženske, ki je letos potekal pod geslom "Žensko zdravje" se je udeležilo rekordno število tekačic, ki so se pomerile na pet in desetkilometrski razdalji. Tudi letošnji dogodek je imel dobrodelno noto, dm Slovenija je namreč od vsake prodane startnine doniral dva paketa vložkov organizaciji Anina zvezdica.

Dogodek je znova pritegnil izjemno število udeleženk, saj je bilo prijavljenih rekordno število tekačic. Skupaj s pomočjo tekačic je dm Slovenija v dobrodelne namene doniral kar 13.644 paketov higienskih vložkov. Z zbranimi sredstvi bo Anina zvezdica vložke razdelila ženskam, ki jih menstrualna revščina najbolj prizadene.

"Ta organizacija opravlja pomembno delo pri zmanjševanju menstrualne revščine v Sloveniji, kar je težava, s katero se mnoge ženske v naši državi soočajo vsakodnevno. Z našo podporo Anini zvezdici želimo prispevati k izboljšanju teh razmer in omogočiti ženskam, da se lahko osredotočijo na svoje zdravje, izobrazbo in vsakodnevne obveznosti, ne da bi morale skrbeti za dostop do osnovnih higienskih potrebščin," je po 18. dm teku za ženske povedala Teja Kampuš iz marketinga dm Slovenija.

"V 15. letih delovanja Anine zvezdice sem spoznala nešteto žensk, ki vsakodnevno bijejo bitko za osnovno preživetje," je ob prevzemu donacije dm Slovenija povedala ustanoviteljica Anine zvezdice, Ana Lukner Roljič. Foto: Žiga Intihar

"Menstrualna revščina je resna težava, ki vpliva na zdravje, izobrazbo in dostojanstvo številnih žensk v naši skupnosti. Ta donacija nam bo omogočila, da mnogim ženskam in dekletom zagotovimo dostop do osnovnih higienskih potrebščin, kar bo pozitivno vplivalo na njihovo vsakodnevno življenje," je povedala ustanoviteljica Anine zvezdice, Ana Lukner Roljič.