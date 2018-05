Že zdaj je gotovo: v soboto bo padel rekord, Goni Pony presegel tisočico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto, 26. maja, bo na cesti, ki vodi na najvišji slovenski cestni prelaz Vršič (1.611 metrov), potekala 4. izvedba kolesarske dirke s kolesi pony. Danes ob polnoči se izteče rok za prijave, že zdaj pa je število prijavljenih kolesarjev preseglo tisočico. Gre za eno najhitreje rastočih rekreativnih prireditev zabavnega značaja v Sloveniji.

Na 4. izvedbo kolesarske dirke z zabavnim pridihom je prijavljenih že več kot tisoč kolesarjev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ko so jo leta 2015 izpeljali prvič, je pedala ponyjev vrtelo okoli 350 udeležencev, predlani je število že prekoračilo 500, lani se je števec prijav ustavil pri številki 922 kolesarjev, več kot 800 jih je prečkalo ciljno črto.

Primož Jurak je lani postavil rekord proge. Pot od Kranjske Gore do Vršiča je premagal v 44 minutah in 30 sekundah. Foto: Grega Valančič/Sportida

Aktualni rekord dirke s ponyji je 44 minut in 30 sekund. Samo toliko jih je lani za 13,5-kilometrski vzpon z 801 višinskim metrom potreboval Primož Jurak. Lani je padel tudi rekord v ženski konkurenci - Laura Šimenc je kar za sedem minut popravila predlanski najboljši ženski rezultat (52:10).

V ženski konkurenci je slavila Laura Šimenc. Za pot je potrebovala 52 minut in 10 sekund. Foto: Grega Valančič/Sportida

Živahno dogajanje se bo v Kranjski Gori začelo že v soboto dopoldne, parada, v okviru katere se bodo kolesarji v retrooblačilih zapeljali po Kranjski Gori, se bo začela ob 14.30, štart dirke izpred Hotela Lek pa bo ob 15. uri.

Kolesarje čaka 13,5 kilometra vzpona z 801 višinskim metrom, naklon do 10,8 odstotka in 24 s kockami tlakovanih serpentin.

Na pony odisejado se udeleženci lahko podajo zgolj z 20-palčnimi ponyji, ki ustrezajo tehničnim specifikacijam – to pomeni, da nimajo prestav in pogonskih motorjev, karbonskih dodatkov ali pedal, ki omogočajo pritrjevanje čevljev, dobrodošli pa so tudi novi Rogovi ponyji letnik 2017, model classic.

Red Bull Goni Pony je prava paša za oči. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tek ob kolesu ni dovoljen, veleva pravilnik, če je vzpon prezahteven, si udeleženci lahko pomagajo s hitro hojo. Če vrha ne boste dosegli v eni uri in 45 minut od štarta, vas bo pometla metla.

Za glasbeno podlago in zaključek 4. izvedbe Red Bull Goni Pony bo skrbel JAMirkoSessions.

Utrinki z lanske dirke Goni Pony

