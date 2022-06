Dan, ko je Park Tivoli prekipeval od ženske energije. Že šestnajstič, s pomembno novostjo.

Park Tivoli je bil v soboto znova prizorišče dm teka, ki je združil tekačice iz vse Slovenije. Osrednja novost 16. izvedbe dm teka je bil trail tek, na katerem so se prvič ženskam lahko pridružili tudi moški. Lepo vreme in dobra glasba sta privabila več kot 8000 tekačic in tekačev, ki so park Tivoli tokrat odeli v vijolično barvo. Ritem so v dopoldanskih urah narekovali Čuki, v popoldanskih urah pa Nina Pušlar.

16. izvedbe dm teka za ženske se je udeležilo več kot 8000 tekačic in tekačev.

Letošnja novost je bil trail tek – gre za kategorijo razgibanega teka, na katerem so vzdržljivost, nepredvidljivost in povišan adrenalin glavne značilnosti, v okviru dm teka za ženske pa so tekačice ponovno lahko izbirale med krajšo, 5-kilometrsko progo in daljšo, 10-kilometrsko.

Po dveletnem premoru so organizatorji ponovno lahko izvedli tudi zajtrk, skupinsko ogrevanje, pogostitev v prireditvenem šotoru in Oskarjev tek.

"Čudovito vreme in dokončna sprostitev ukrepov sta poskrbela, da smo letošnji dm tek končno lahko ponovno izpeljali v takšni obliki kot pred pandemijo. A ne samo to. Tokrat smo ga še izboljšali, saj smo mu dodali novo zvrst teka, tako da so se ženskam lahko na trail progi pridružili tudi moški. Veseli smo, da je dm tek ponovno zaživel in zasijal v polnem sijaju ter dokazal, da se z razlogom uvršča med tekaške praznike, kjer ljubiteljice teka, in sedaj tudi ljubitelji, preprosto ne smejo manjkati," je povedala Anja Lesar, predstavnica dm drogerie markt Slovenija.

Fotografije s 16. dm teka (Jure Makovec, Anže Malovrh):

Tekel je tudi znani tekaški trener Urban Praprotnik. Foto: dm tek za ženske

