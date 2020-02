Zlatko Zahović dan pred derbijem zbodel Olimpijo #video

"V zadnjem času ima Olimpija nekaj več rezultatske sreče," pred prvim letošnjim derbijem med Mariborom in Olimpijo, ki bo v soboto ob 20.15 v Ljudskem vrtu, pravi športni direktor prvakov Zlatko Zahović, ob katerem sta na novinarski konferenci dan pred tekmo sedela trener Darko Milanič in novi lastnik dresa z v nogometu vedno posebno številko 10 Rudi Požeg Vancaš.

Maribor pred domačimi navijači ni dobil že pet derbijev v nizu. Nazadnje je bilo julija v Ljudskem vrtu 0:0, nazadnje pa se je zmage proti največjim tekmecem veselil zdaj že daljnega novembra 2017. "Zadnje čase ima Olimpija nekaj več rezultatske sreče," je o tem dan pred tekmo govoril Zlatko Zahović in med vrsticami malce zbodel Ljubljančane. "To je treba obrniti in to želimo tudi narediti. To je derbi, ki je ne glede na stanje na lestvici nepredvidljiv," je še povedal športni direktor Maribora, ki drugi del sezone začenja s štirimi točkami zaostanka za vodilno Olimpijo.

V tej sezoni imajo vijoličasti s tekem proti Ljubljančanom boljši izkupiček. Ob remiju z začetka sezone so novembra lani v Stožicah zmagali s 4:2.

Darko Milanič je bil dan pred derbijem optimistično razpoložen. Foto: Vid Ponikvar

"To tekmo smo v celoti odigrali zelo, zelo dobro. Bili smo odločni v vseh trenutkih tekme in vedeli, kaj in kako. Pričakujem točno takšno odločnost in raznovrstnost tudi na jutrišnji tekmi. Da se bomo potrpežljivo branili in odločno napadali," pa je derbi napovedal trener Maribora Darko Milanič, ki bo tokrat veliko upov polagal na novega ponosnega lastnika mariborske številke 10. Ta je po odhodu Dina Hotića v Belgijo namreč izgubila lastnika.

"Vem, da zmorem več. Mogoče zaradi poškodbe nisem naredil maksimuma. Upam, da bo zdaj statistika boljša in bom pomagal ekipi do prvega mesta, ki si ga zaslužimo," je povedal Rudi Požeg Vancaš, najboljši posameznik Prve lige Telekom Slovenije v prejšnji sezoni, ki je v Maribor prišel pred začetkom sezone in v njegovi majici do zdaj zabil šest golov, pristavil pa še šest asistenc.

Kaj je še pred derbijem povedal Rudi Požeg Vancaš: