Življenjska tragedija napadalca Domžal, ki para srce #video

Mladi napadalec Domžal Shamar Nicholson nosi v srcu globoko rano. Ko je bil star 15 let, je v obračunu tolp na nogometnem štadionu v Kingstonu izgubil očeta. Ni manjkalo dosti, da bi v želji po maščevanju vstopil v svet nasilja, a sta ga mama in teta le prepričali o nasprotnem. Vrnil se je k nogometu in postal reprezentant Jamajke, spomin na očeta pa je njegova največja motivacija.

V Prvi ligi Telekom Slovenije igra veliko tujcev. Jamajške barve pri Domžalah zastopa 21-letni napadalec Shamar Nicholson, ki je na 21 tekmah dosegel šest zadetkov. V nadaljevanju sezone bo skušal pomagati rumenim, da izplavajo iz krize in prekinejo obdobje slabših rezultatov po izpadu iz Evrope, v katerem pogrešajo zmage.

"Slovenske lige ne gre podcenjevati. Vse ekipe se izboljšujejo in postajajo vedno boljše," opozarja 21-letni napadalec, ki v Sloveniji najbolj spoštuje Olimpijo in Maribor.

Zaslišal je strele, nato sploh ni več mogel teči

V Slovenijo je prišel lani. V Evropo ga je gnala želja po zaslužku, s katerim bi pomagal družinskim članom, ki so se po veliki tragediji v družini Nicholson znašli v stiski. Mladi napadalec z Jamajke je pri 15 letih izgubil očeta. Ustrelili so ga na nogometnem štadionu, na katerem je bil tudi zdajšnji napadalec Domžal.

"Ko se je tekma končala, sva z najboljšim prijateljem zapuščala štadion, nato pa zaslišala strele. Tekla sva v smer, od koder so se zaslišali streli. Na polovici poti mi je postalo slabo. Začel me je boleti trebuh, nisem več mogel teči, lahko sem le še hodil. Ko sem prišel bližje, sem zagledal čevlje svojega očeta. Videl sem, da je to moj oče, in potem samo odšel," se je v pogovoru z novinarko Planet TV Saro Pakiž spominjal bolečih trenutkov, ko je kot golobradi deček ostal brez očeta. Izkazalo se je, da je bil njegov oče žrtev obračunavanja med tolpami, ki jih na Jamajki ne manjka.

Mama in teta preprečili, da bi se pridružil tolpi

Za reprezentanco Jamajke je zbral pet nastopov. Foto: Guliver/Getty Images Po veliki izgubi je ogromno jokal in žaloval, a tudi razmišljal o maščevanju. Ni manjkalo veliko, pa bi se vključil v svet nasilja. Želel se je priključiti tolpi. V Kingstonu se je družil z nasilneži, nato pa sta ga mama in teta v želji, da bi ga obvarovali najhujšega, začasno poslali drugam. S tem sta preprečili, da bi postal član tolpe.

"Dejali sta mi, da ne smem razmišljati o maščevanju, ampak o tem, da bi bil oče ponosen name. Ko sem se vrnil v Kingston, sem začel spet trenirati v klubu. Spomin na očeta je bila moja motivacija," je pojasnil petkratni reprezentant Jamajke, ki je pred tremi meseci postal očka.

"Tako kot je Ibrahimović moj vzornik, želim biti tudi jaz vzor svojemu sinu. Upam, da bo, ko bo odraščal, videl, kako njegov oče dela dobre stvari," je napadalec Domžal, ki si v tej sezoni želi pri trenerju Simonu Rožmanu zagotoviti čim več priložnosti, razkril še drugo veliko motivacijo na športni poti.

Njegov vzornik je eden in edini Zlatan Ibrahimović. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Naprej ga ženeta spomin na očeta in želja, da bi bil sinu velik vzor. In seveda prizadevanje, da bi Domžalam pomagal do čim boljših rezultatov. Prva priložnost ga čaka že danes, ko se bodo rumeni v uvodni tekmi 10. kroga Prve lige Telekom Slovenije pomerili s Krškim. Bodo imeli Posavci opravka tudi z napadalcem v rumenem s številko 26?