V slovenskem klubskem nogometu poosebljata Maribor in Olimpija večna tekmeca, velikana, ki predstavljata vrh. Osvojila sta največ lovorik, skoraj vsak njun izpad v pokalu Slovenije pa je presenečenje. V tej sezoni sta oba neslavno pokleknila še pred četrtfinalom in poskrbela, da se je sezona 2019/20 vpisala v zgodovino kot prva, ko ne vijolicam ne zmajem ni uspelo priti niti v četrtfinale! Safet Hadžić po bolečem porazu proti Rudarju ni bil jezen le na igralce, ampak tudi nase.

Prvič v zgodovini samostojne Slovenije sta tako Maribor kot Olimpija v isti sezoni v pokalnem tekmovanju ostala brez napredovanje med najboljših osem. Vijolice so v osmini finala obstale šele tretjič v klubski zgodovini. Ko se jim je to primerilo v prejšnjem tisočletju (1992/93 in 1995/96), so to izkoristili v taboru največjega tekmeca in osvojili pokal. V tistih sezonah je šla Olimpija, takrat je domovala še za Bežigradom in predstavljala najmočnejšo silo slovenskega klubskega nogometa, do konca. V tretje pa se ji ni izšlo.

Uspešnost dveh največjih slovenskih klubov v pokalu:

Sezona Maribor Olimpija Zmagovalec 2019/20 osmina finala osmina finala ? 2018/19 finale ZMAGOVALEC Olimpija 2017/18 četrtfinale ZMAGOVALEC Olimpija 2016/17 polfinale finale Domžale 2015/16 ZMAGOVALEC četrtfinale Maribor 2014/15 polfinale četrtfinale Koper 2013/14 finale polfinale Gorica 2012/13 ZMAGOVALEC četrtfinale Maribor 2011/12 ZMAGOVALEC osmina finala Maribor 2010/11 finale četrtfinale Domžale 2009/10 ZMAGOVALEC osmina finala Maribor 2008/09 polfinale osmina finala Interblock 2007/08 finale četrtfinale Interblock 2006/07 finale ni se uvrstil Koper 2005/06 polfinale ni se uvrstil Koper 2004/05 polfinale četrtfinale Celje 2003/04 ZMAGOVALEC osmina finala Maribor 2002/03 četrtfinale ZMAGOVALEC Olimpija 2001/02 polfinale polfinale Gorica 2000/01 četrtfinale finale Gorica 1999/00 polfinale ZMAGOVALEC Olimpija 1998/99 ZMAGOVALEC finale Maribor 1997/98 četrtfinale četrtfinale Rudar Velenje 1996/97 ZMAGOVALEC polfinale Maribor 1995/96 osmina finala ZMAGOVALEC Olimpija 1994/95 polfinale četrtfinale Mura 1993/94 ZMAGOVALEC polfinale Maribor 1992/93 osmina finala ZMAGOVALEC Olimpija 1991/92 ZMAGOVALEC finale Maribor

Ko je Maribor v sredo doživel nepričakovan udarec na Bonifiki in izpadel proti vodilnemu drugoligašu Kopru (2:3), se je kar nekaj navijačev Olimpije na družbenih omrežjih naslajalo nad neuspehom vijolic. Le dan pozneje je bilo obratno, saj so veliko razočaranje doživeli še zeleno-beli. Doma so ostali praznih rok proti knapom, ki so v prvoligaški sezoni še edini brez zmage, v tej sezoni pa so zamenjali že dva trenerja. Tretji, Hrvat Nikola Jaroš, se je podpisal pod senzacijo, ko so knapi po zaslugi evrogola Damjana Trifkovića pokopali sanje Olimpije o ubranitvi pokalnega naslova.

Junak zmage v Ljubljani: Zdaj se pobiramo

"Res smo potrebovali to zmago. Gostitelji so imeli pobudo, ampak smo nekako prežali iz protinapadov, se borili v obrambi in na srečo nam je uspelo enkrat zadeti. Na koncu bi lahko dosegli še kakšen zadetek. Veseli smo napredovanja," je v pogovoru za Planet TV poudaril strelec zmagovitega zadetka, tudi nekdanji član Olimpije, in spregovoril o številnih presenečenjih, ki smo jim priča v tej pokalni sezoni.

Damjan Trifković po presenečenju Rudarja:

"Nekako zmagujejo ekipe, ki niso favoriti. Tudi mi smo upali na to, v Ljubljano smo prišli z mislijo na zmago, kar nam je uspelo," se je navezal na sredino zmago Kopra nad Mariborom.

Trener Jaroš: Vračamo se na pravo pot

Veselje Nikole Jaroša in razočaranje Safeta Hadžića. Foto: Grega Valančič/Sportida "Zdaj se nekoliko pobiramo, imamo novega trenerja, miselnost je nekoliko drugačna, na igrišču se takoj vidi razlika, tako da bomo tudi v prvenstvo krenili s takšno miselnostjo," napoveduje izkušeni knap boljše predstave Rudarja tudi v prvenstvu, kjer jih v nedeljo čaka domača tekma s "prerojenimi" Domžalami.

"Potrebovali smo dober rezultat, da smo z njim dvignili samozavest, da se vrne vera v te igralce. Nikoli nisem dvomil o kakovosti teh igralcev, a žal so nekatere stvari zunaj zelenic vplivale na dogajanje. Vračamo se na pravo pot, uživamo v nogometu in dosegamo rezultate, ki jih zaslužimo," je po velikem uspehu v pokalu, kjer je Rudar še v igri za Evropo, dodal hrvaški trener Jaroš.

Hadžić jezen nase in na igralce: Želja ni bila iskrena

Trener zmajev Safet Hadžić po tekmi ni bil jezen le na slabo igro izbrancev, ampak tudi nase. "Preprosto, ni bilo želje, da bi premagali Velenje, da bi napredovali v pokalu. Vse je bilo jalovo. Ni bilo iskrene želje, kot smo se dogovorili v slačilnici. Posledica tega je poraz," je dejal strateg Olimpije, ki opozarja, da je treba hitro dvigniti glavo in na naslednji tekmi, v nedeljo bo v Stožicah gostoval mestni tekmec Bravo, iti na nož.

Safet Hadžić po izpadu Olimpije v pokalu:

Branilci pokalne lovorike so tako prvič po osmih letih izpadli že v osmini finala. To je tudi najslabši pokalni rezultat, odkar so se v novi preobleki vrnili v 1. SNL.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Maribor in Olimpija 15, ostali v Sloveniji kmalu do 14

Ko so se na pogorišču ''bežigrajske'' Olimpije postavljali na noge in preskakovali ovire v nižjih ligah, se v sezonah 2005/06 in 2006/07 niso uvrstili v zaključno tekmovanje, v četrtek pa so doživeli največji pokalni udarec, odkar je predsednik kluba Milan Mandarić. Prvi mož Olimpije v četrtek ni spremljal dvoboja v Stožicah, ampak na drugi strani luže, kjer bo vsaj še nekaj časa, nato pa bi lahko v zimskem premoru zaživela ideja o ''predaji'' odgovornih poslov pri Olimpiji nekomu drugemu.

Zmaji so pred nekaj meseci v Celju osvojili pokalno lovoriko in razveselili navijače, v četrtek pa so pred maloštevilnim občinstvom v Stožicah izkusili grenak poraz. Foto: Matic Ritonja/Sportida

V slovenskem pokalu sta z naskokom najbolj uspešna Maribor in Olimpija. Vijolice so ga osvojile devetkrat, Olimpija pa v novi in stari preobleki šestkrat. Skupno sta osvojila 15 lovorik. Preostali slovenski klubi so si jih skupaj prilastili ''le'' 13. Pokalno lovoriko so osvojili še Gorica in Koper (3), Domžale in Interblock (2), Celje, Mura in Rudar.

V tej sezoni po izpadih velikanov iz dveh največjih slovenskih mest obstaja možnost, da bi se lahko na seznam zmagovalcev vpisalo sveže ime. V četrtfinale so se namreč uvrstili tudi Radomlje, Nafta in Aluminij, od klubov, ki so že osvojili pokal, pa Celje, Mura, Domžale, Koper in Rudar. Pokal, ki ga že dolgo krasi krilatica, da so v njem presenečenja veliko bolj pogosta kot v prvenstvu, bo tako poskrbel za zanimivo končnico!