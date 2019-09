Vršič ne zganja evforije, Milaniču je žal #video

Slovenija je bila v sredo priča veliki pokalni senzaciji. Prvič po 24 letih med najboljšimi osmi v pokalnem tekmovanju ne bo nogometašev NK Maribor, ki so izpadli sploh prvič v klubski zgodovini zgolj po enem nastopu. Koprčani so jim na krilih Dareta Vršiča zadali boleč udarec, a glavni junak srečanja dodaja, da glavni cilj sezone ni pokal, ampak osvojitev naslova v drugi ligi.

Vijolice se lahko pohvalijo z bogato zgodovino. Odkar je Slovenija samostojna, ga ni uspešnejšega nogometnega kluba od NK Maribor. Tako v Evropi kot tudi v domačih tekmovanjih, kjer so Mariborčani s 15 državnimi in 9 pokalnimi naslovi absolutni rekorderji. Vijolice so vajene v pokalnem tekmovanju odločati o zmagovalcu, v tej sezoni pa so se njihovi načrti o jubilejni deseti lovoriki porušili že na uvodnem dejanju.

To se je NK Maribor zgodilo prvič v zgodovini

Maribor bo lahko v nadaljevanju sezone vse moči usmeril le še na prvenstvo. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida Prvič v zgodovini so izpadli iz pokala po prvem nastopu. V osmini finala so resda izpadali že prej, skupno se jim je to primerilo trikrat, a so v prejšnjih primerih (1992 in 1995) pred izpadom (obakrat proti prvoligašu, najprej Ljubljani, nato velenjskemu Rudarju) odigrali tudi tekmo 1. kroga in preskočili vsaj eno oviro. Letos tega niso dočakali.

Pokalnemu tekmovanju so se pridružili v osmini finala in takoj izpadli, njihov krvnik pa je postal vodilni drugoligaš Koper. Še nedavno kozlički, zdaj pa ponovno kanarčki, ne skrivajo visokih ciljev. V drugi ligi so po začetnem uigravanju, ko so dvakrat remizirali, ujeli visok ritem in s šestimi zaporednimi zmagami zavzeli prestol. Na seznamu žrtev pa niso le drugoligaši, ampak od srede dalje tudi Maribor. Branilec državnega naslova, ki je za las ostal brez nastopa v skupinskem delu evropske lige, v slovenskem pokalu pa potegnil kratko že na prvi tekmi!

NK Maribor v pokalu Slovenije: 2019/20 – izpad v osmini finala

2018/19 – finale

2017/18 – četrtfinale

2016/17 – polfinale

2015/16 – ZMAGOVALEC

2014/15 – polfinale

2013/14 – finale

2012/13 – ZMAGOVALEC

2011/12 – ZMAGOVALEC

2010/11 – finale

2009/10 – ZMAGOVALEC

2008/09 – polfinale

2007/08 – finale

2006/07 – finale

2005/06 – polfinale

2004/05 – polfinale

2003/04 – ZMAGOVALEC

2002/03 – četrtfinale

2001/02 – polfinale

2000/01 – četrtfinale

1999/00 - polfinale

1998/99 – ZMAGOVALEC

1997/98 - četrtfinale

1996/97 – ZMAGOVALEC

1995/96 – osmina finala

1994/95 - polfinale

1993/94 – ZMAGOVALEC

1992/93 – osmina finala

1991/92 - ZMAGOVALEC

Vršič: Pokal je nagrada

Jeziček na tehtnici, ki je na Bonifiki odločila v prid Kopru, je predstavljal Dare Vršič. Nekdanji slovenski reprezentant, svojčas najboljši igralec Prve lige Telekom Slovenije, pa tudi najboljši strelec, bo prihodnji teden dopolnil 35 let, a še zdaleč ni rekel zadnje. O tem, kaj vse še zmore, je dovolj zgovorno povedal v sredo.

Na igrišču, kjer se je odločalo o četrtfinalistu pokala. Dvakrat je mojstrsko izvedel prosti strel, prelisičil tako mariborsko obrambo, najbolj si ga bo zapomnil Špiro Peričić, kot tudi vratarja Kenana Pirića in popeljal Koprčane med najboljših osem. S tem ostajajo drugoligaši celo v igri za Evropo, a izkušeni zvezni igralec, ki je v prejšnji sezoni z Mariborom osvojil državni naslov, a ni bil pretirano zadovoljen s ponujeno minutažo, po odmevni zmagi umirja konje.

Trener Kopra Miran Srebrnič je popeljal Koper med najboljših osem v pokalu in ostaja v igri za Evropo! Foto: Vid Ponikvar ''Sladko in lepo je zmagati in zabiti zadetke, zlasti proti Mariboru, a ne bomo zganjali evforije. Glavni cilj ostaja osvojitev druge lige. Pokal je nagrada, zlasti mlajšim igralcem, da lahko igrajo proti Mariboru pred tri ali štiri tisoč ljudmi. Vem, da si bodo to zapomnili. Vsi si bomo, ker smo zmagali,'' je dvakratni strelec po tekmi, na kateri je dokazal, kako ostaja velemojster za izvajanje prostih strelov, povedal za Planet TV.

Koprčani so v drugi ligi najboljši. V zadnjem nastopu so v velikem derbiju vzeli mero Radomljam. Če bodo ostali na vrhu, se bodo vrnili v prvo ligo. ''Iz tedna v teden napredujem. Ekipa se je iz 11 razširila na 18 igralcev, ki lahko vsak trenutek vskočijo in naredijo razliko. To je velika stvar. Stvar je dobro nastavljena, ambicije okrog kluba so na ravni, nadejam se lepih stvari,'' si Vršič želi, da bi v prihodnji sezoni igral s Koprom v Prvi ligi Telekom Slovenije. Uživa, ker lahko še igra nogomet, in verjame, da bo zadovoljstvo trajalo še dolgo.

Milanič: Danes ni bil ta dan

Maribor je tako pokalno pot končal še poleti. Vsaj po koledarju, kjer 18. september spada med najbolj vroči letni čas. To je veliko razočaranje za vijolice, ki so napovedovale boj na dvojno krono, zdaj pa lahko vse sile usmerijo le še na prvenstvo, kjer branijo naslov, a po uvodni četrtini za vodilnim dvojcem, Olimpijo in Aluminijem, zaostajajo tri točke.

''Žal nam je, da smo izpadli iz pokala. Ciljali smo na naslov. Bili smo prisotni v tekmi, vendar so nam epizode ta plan izničile. Imeli smo dinamiko, da bi strli Koper, a nam na žalost ni uspelo. Končnica je bila taka, da je pokazala, da danes ni bil ta dan,'' se je trener Darko Milanič spomnil na kar nekaj priložnosti, ki so se ponudile Mariboru v zadnjih minutah, ko so lovili izenačenje na 3:3, a ostali praznih rok.

Navijači Kopra so dočakali enega najlepših trenutkov, odkar niso več člani prve lige, in napovedali, da bi lahko s podobnimi predstavami v tej sezoni pričarali ljubiteljem nogometa na Obali še veliko užitkov.