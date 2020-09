Zaupnica za trenerja Olimpije in peklenski dnevi pred njim

Čeprav Olimpija v prvih treh prvenstvenih tekmah nove sezone ni zmagala še niti enkrat in je za pričakovanji zaostala tudi v Evropi, Hrvat Dino Skender ostaja njen trener. To je danes potrdil Mladen Rudonja, športni direktor Ljubljančanov, ki jih v naslednjih tednih čaka peklenski razpored. Ob tem je napovedal nekatere odhode iz kluba. Na izhodnih vratih je tudi nekdanji kapetan Nejc Vidmar.

Brez spremembe na klopi Olimpije pred nadaljevanjem sezone. To je glavna novica iz Stožic, kjer se je po neuspešnem prejšnjem tednu, ko je Olimpija najprej izpadla iz Evrope po porazu proti Zrinjskemu in potem brez točk ostala tudi na nedeljski prvenstveni tekmi proti Aluminiju v Kidričevem, veliko namigovalo o novi, že 11. trenerski spremembi, odkar na čelu kluba stoji Milan Mandarić.

Toda če je predsednik Olimpije v preteklosti pogosto hitro menjaval trenerje, je tokratnemu očitno izrekel zaupnico, pa čeprav so Ljubljančani v prvih treh prvenstvenih tekmah nove sezone osvojili zgolj dve točki in zabili samo en gol. Še tega z enajstih metrov na uvodu nove sezone proti novincu med prvoligaši Kopru.

"Imamo kakovostno moštvo in dobro delamo. Naši cilji so jasni. Kot nam je jasno tudi to, da nam trenutno ne gre najbolje, a potrebujemo določen čas in mir. Vemo pa, da v nogometu miru ni," je zaupnico trenerju izrekel športni direktor Mladen Rudonja in dodal, da bo zasedba Olimpije, ki je že pred tem doživela veliko sprememb, v naslednjih dneh še nekoliko bolj zdesetkana. Na izhodnih vratih je namreč najboljši strelec slovenske lige v prejšnji sezoni Ante Vukušić, podobno velja tudi za Endrija Čekičija, po novem pa tudi za nekdanjega kapetana in ljubljenca navijačev Nejca Vidmarja.

Nejc Vidmar je izrazil željo po odhodu

Zgodba Nejca Vidmarja in Olimpije se končuje. Foto: Matic Ritonja/Sportida "Izrazil je željo, da bi šel. Pogovarjamo se z nekaterimi morebitnimi novimi okrepitvami. Imamo jih na 'čakanju', ravno zato, da se lahko odzovemo, če bo kdo od teh nogometašev odšel," je to, da je Vidmar, ki v tej sezoni še ni stopil na igrišče, verjetno že odigral zadnjo tekmo za Olimpijo, potrdil Rudonja

Nekaj besed je glavni snovalec športne politike namenil še klubskemu proračunu. Po številnih rezih v zadnjem obdobju se je močno zmanjšal in je zdaj tak, da morebitnemu novemu vodilnemu človeku (ne)srečnega ljubljanskega nogometa ne bi smel biti v breme. Če ste morda pozabili. Predsednik Mandarić je, tako kot že nekaj let, na izhodnih vratih kluba … "V odstotkih ne bi znal povedati, ampak proračun Olimpije je zdaj tak, da se lahko vzdržuje sama. Tudi, če bi Mandarić odšel ali pa kdorkoli prišel," je povedal Rudonja.

Dino Skender je do zdaj z Olimpijo petkrat zmagal, štirikrat remiziral in štirikrat izgubil. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dino Skender: Še vedno se spoznavamo

Na novinarski konferenci je ob njem sedel tudi trener. "Smo še vedno na ravni spoznavanja naših zahtev. Andres Vombergar in Djordje Ivanović, ki sta v klub prišla kot 'kapitalca', še vedno nista v procesu, da lahko odgovorita na naše zahteve. Zelo malo sta igrala," je slabe rezultate na začetku sezone opravičeval Dino Skender, ki je na klop Olimpije sedel pred nekaj več kot tremi meseci.

Mladi, komaj 35-letni Hrvat bo tako še naprej grel klop Ljubljančanov, a je verjetno tudi njemu jasno, da bo v primeru nadaljevanja slabe rezultatske serije tudi on kmalu postal njihova preteklost, zato mora čim prej začeti zmagovati. Naloga pa bo vse prej kot lahka. V prvi polovici oktobra ga namreč čaka peklenski razpored. Najprej v nedeljo v Stožice prihajajo prebujene Domžale, vmes se bo moral v zaostali tekmi v sredo pomeriti z Gorico, potem je na sporedu večni derbi v Ljudskem vrtu in takoj po reprezentančnem premoru še obračun s prvaki iz Celja.