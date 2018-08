Vsi so se veselili, le strelec gola ne #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko je Elvedin Džinić z golom v Ljudskem vrtu Celju zagotovil točko proti Mariboru (1:1), se zaradi spoštovanja do svojega matičnega kluba zadetka ni veselil.

Nepisano pravilo, po katerem se nogometaši, ki zabijejo gol proti nekdanjemu delodajalcu, predvsem matičnemu klubu, svojega dosežka javno ne veselijo, je dobilo novo potrditev tudi v 6. krogu Prve lige Telekom Slovenije, in sicer na štajerskem obračunu Maribora in Celja (1:1). Potem ko je gostitelje v vodstvo popeljal Marko Šuler, je rezultat v 82. minuti z atraktivno napadalno akcijo zaključil Elvedin Džinić. Ko je zatresel mrežo sicer zelo razpoloženega Jasmina Handanovića, se ni predal veselju.

Elvedin Džinić: spomin na mariborske sezone. Foto: Vid Ponikvar Spoštovanje do Maribora je razumljivo. 33-letni branilec resda v Celju igra že tretjo sezono, pred tem pa je igral za Rudar, Charleroi, Plovdiv in Lubin. A na nogometni ravni je otrok Maribora. V mlajših kategorijah je igral za Maribor in Železničar, v vijoličastem dresu pa je nanizal tudi pet sezon v prvoligaški konkurenci.

Maribor sicer po drugem domačem remiju ostaja prepričljivo na prvem mestu prvoligaške razpredelnice, Celjani pa si z Rudarjem delijo dno lestvice.