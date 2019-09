Kapetan Olimpije potožil: Napake nas ubijajo in vodijo v paniko #video

Olimpija je po desetih krogih Prve lige Telekom Slovenije na prvem mestu. Prednost pred tekmeci bi bila lahko še večja, če si v zadnjih nastopih ne bi dovolila manjše krize. V določenem obdobju je bila igra slabša od tiste, s katero so navduševali v začetku sezone, ko so igrali najlepši nogomet v državi, manj je bilo zmag, zmaji pa so izpadli še iz pokalnega tekmovanja.

Ni maksimalne želje po zadetku in zmagi

Nejc Vidmar nosi kapetanski trak pri Olimpiji. Foto: Vid Ponikvar ''Mogoče nas je to malce poneslo,'' je kapetan Nejc Vidmar povedal za Planet TV, ko se je spominjal na obdobje hvalospevov o učinkoviti in atraktivni igri Olimpije. Tako je bilo v najbolj vročih poletnih mesecih, v zadnjih tednih pa so navijači zeleno-belih pogrešali energijo. Lahko zmaga nad Bravom poskrbi za prelomnico? ''Hvala bogu, da smo se zdaj dvignili. Upam, da bomo še naprej zbirali točke in ostali na vrhu,'' želi prvi čuvaj mreže še najprej občudovati Olimpijo na vrhu razpredelnice.

V zadnjih tednih so ga v slabšo voljo spravljali poceni prejeti zadetki. ''Te napake nas ubijajo. To je trenutek, ko padeš v paniko. Zaradi tega smo tudi izgubljali točke, kot denimo proti Celju (od 2:0 na 2:2), ali pa smo izpadli iz pokala,'' je težko sprejel izpad iz pokala proti velenjskemu Rudarju (0:1) že v osmini finala.

Je krivo podcenjevanje tekmecev? ''Ne bi rekel, a ne gremo v tekmo z maksimalno željo po tem, da dosežemo zadetek in želimo zmagati,'' trener Safet Hadžić pogreša še večjo zagnanost pri izbrancih.

Hadžić: Imamo težave, ki pa ne letijo na predsednika

Safeta Hadžića kmalu čaka večni derbi z Mariborom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Na naslednjih dveh tekmah ne bodo potrebovali dodatne motivacije, saj se bo Olimpija pomerila s tekmecema, ki sta v zadnjih sezonah njena največja nasprotnika, Domžalami in Mariborom. ''Igramo proti Domžalam, ki se dvigujejo, nato pa nas čaka še derbi. To sta težki tekmi, a če bomo igrali vsaj tako kot smo prvi polčas proti Bravu, bo v redu,'' verjame Vidmar, ki se je v zadnjih mesecih udeleževal tudi reprezentančnih akcij, da bi lahko Olimpija s ponovitvijo predstave iz prvega dela proti Bravu, takrat ga je dobila s 3:0, uresničila svoje načrte.

''Pričakujeta nas zahtevni tekmi. Igramo proti dvema močnima tekmecema, a kakor sta tekmi težki za nas, sta tudi za njih,'' odgovarja Hadžić. Po zmagi nad Bravom je poudaril: ''Imamo neke male težave, a se še vedno osredotočam na teren. Zagotovo pa to ne leti na predsednika Milana Mandarića,'' pojasnjuje strateg iz Ljubljane, ki bo še nekaj časa vodil tekme, na katerih ne bo prvega moža Olimpije. Za več časa bo ostal v ZDA, v Evropi pa išče klub.