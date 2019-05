Triglavani bojeviti: Dokazali smo že, da je Olimpija premagljiva #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpija je bila na prvih petih tekmah pod vodstvom Safeta Hadžića razigrana, v sredo v Celju pa je bila v krču in ji zaostanka za Mariborom ni uspelo stopiti na osem točk. "Imeli smo priložnost, da bi se približali Mariboru, a je nismo izkoristili," obžalujejo v ljubljanskem taboru.

"Težko bi o tekmi v Celju govoril kot o najslabši, vsekakor pa ni bila dobra," priznava Hadžić. V nedeljo se bodo zeleno-beli v 31. krogu Prve lige v Stožicah pomerili s kranjskim Triglavom, ta je po remiju z Gorico – gol so dobili v zadnji minuti – prav tako razočaran.

"Pustil je nekaj grenkega priokusa, ampak časa za žalovanje ni, treba je iti pozitivno naprej," pravi kranjski kapetan Luka Majcen. Njegov trener Dejan Dončić pa dodaja: "Pomembno je, kako se bo naša ekipa odzvala. Ne glede na nasprotnika bomo poskušali igrati."

Olimpija je Kranjčanom v tej sezoni dala sedem golov, a so igrali naprej in ji marca za veliko zmago v zadnjih minutah zabili dva. "Nogomet ti včasih vzame, včasih pa da, nam je takrat tukaj na domačem terenu dal. Dokazali smo, da je Olimpija premagljiva," meni Majcen, Olimpijin kapetan Nejc Vidmar pa mu dogovarja: "Mi moramo poravnati te račune. Igramo doma pred domačim občinstvom in kaj drugega kot zmaga ne pride v poštev."

"Vsaka ekipa je nevarna, če slabo igraš, če nimaš želje, če nisi prisoten v igri. Če ne bomo pravi proti Triglavu, bomo imeli težave," opozarja Hadžić, ki počasi tudi izgublja upanje za naslov prvaka. Ta je matematično še mogoč, a jim Maribor beži za osem točk. O lovu na vijoličaste je v tem trenutku težko razmišljati, še dodaja ljubljanski strateg, obljublja le: "Mi bomo poskušali na vsaki tekmi do konca prvenstva zmagati."

Triglav se bori za obstanek v Prvi ligi, trenutno je na sedmem mestu prvenstvene lestvice, dve točki pred deveto Gorico. "Ni nas strah, zaupamo vase, mislim, da bomo to izpeljali do konca," še pravi Majcen.

Prenos tekme med Olimpijo in Triglavom bo v nedeljo na Planet TV, s studijskim programom se začne ob 17.40.

Preberite še: