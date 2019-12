Zgodovinska pridobitev Triglava, po kateri bo marsikaj drugače #video

Edini gorenjski prvoligaš je v zadnjih dveh krogih jesenskega dela pokazal različna obraza. Najprej je senzacionalno še drugič v tej sezoni utišal Ljudski vrt in premagal Maribor, le nekaj dni pozneje pa je v Kidričevem doživel katastrofo. Aluminij je zmagal kar z 8:1 in poskrbel, da so se Kranjčani od leta 2019, v katerem so doživeli mnogo lepega, poslovili s cmokom v grlu.

Sramoten poraz mu ni dal miru

Vlado Šmit je na zadnjih treningih vodil tudi devet mladincev Triglava. Foto: Planet TV ''Poraz z Aluminijem je močno pokvaril splošen vtis. Če bi zabeležili znosen poraz, ne bi bilo nikakršnih težav, tako pa se je zaradi katastrofe dvignilo ogromno prahu. Poraz v Kidričevem, ki je bil sramoten, mi kar nekaj dni ni dal miru. Težava je bila, da je 80 odstotkov igralcev po zmagi v Ljudskem vrtu že bilo z glavami na počitnicah in so menili, da bomo zaradi predstave v Mariboru že nekako prišli vsaj do točke,'' je v intervjuju za klubsko stran poudaril trener Vlado Šmit, ki je izbrance vodil na treningih še teden dni po koncu jesenskega dela. Imel je poseben razlog, saj je priključil devet mladincev in želel oceniti njihove sposobnosti.

''Na preizkušnji je devet mladincev. Filozofija kluba je vsekakor, da služi s prodajo mladih igralcev,'' trener Šmit, ki vodi najmlajšo zasedbo v Prvi ligi Telekom Slovenije, veliko raje vključuje dobrega mladinca kot pa kupuje drugje.

Kapetan in najboljši strelec Triglava Luka Majcen na začetku spomladanskega dela še ne bo smel pomagati soigralcem na igrišču. Foto: Grega Valančič/Sportida

Najbolj nadarjeni mladinci Triglava so ves teden nabirali izkušnje in trenirali s prvim moštvom. S tistimi nogometaši, ki še niso odšli na zimske počitnice. ''Tisti fantje, ki so kaj načrtovali, so dobili prosto, tisti, ki smo ostali doma, pa smo se pridružili treningom,'' se je kapetan Luka Majcen z veseljem pridružil dodatnim treningom.

Pomembna pridobitev za športni Kranj

Na kranjskem stadionu se postavljajo žarometi. Foto: Planet TV Najboljši strelec kluba bo zaradi kazni počival tudi v uvodu spomladanskega dela, ki ga bodo Kranjčani odprli z domačo tekmo proti zadnjeuvrščenemu Rudarju. Imajo lepo priložnost, da se enemu izmed največjih tekmecev za obstanek še bolj oddaljijo na lestvici. ''Moramo zmagovati na tekmah z neposrednimi tekmeci za obstanek,'' si Šmit želi dobrega vstopa v leto 2020, ki prinaša klubu veliko lepega. Praznovala se bo stoletnica kluba, na kranjskem stadionu pa se bodo prvič prižgali reflektorji.

Na Gorenjskem poteka gradnja, marca pa bi lahko Triglav že predstavil pomembno pridobitev, ki ne bo prišla prav le nogometašem, ampak tudi drugim športnikom v Kranju, zlasti atletom.

Kranjčani bodo lahko prihodnje leto gostili prvoligaške tekme tudi v večernih terminih. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Na Gorenjskem bodo lahko prvič v zgodovini 1. SNL gostili večerne tekme, Šmitova četa pa se bo trudila, da bo zbrala dovolj točk in si v letu, ki prinaša častitljiv jubilej kranjskega kluba, priigrala obstanek med elito. Trener Šmit napoveduje naporne priprave, kakršne nogometaši Triglava še niso izkusili. Dvakrat jih bo pot ponesla tudi v Umag, zares pa bo šlo 22. februarja, ko bodo na Gorenjskem gostovali knapi.