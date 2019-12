Rekorden zaslužek Brava, ki je segel v roke nemškemu velikanu

Ljubljanski klub Bravo nadaljuje odmevne prestope, pri katerih so v središču zanimanja mladi igralci. Poleti je tako nase opozoril Žan Jevšenak, ko je prestopil k portugalskemu velikanu Benfici, Bravo pa se je pohvalil z največjim poslom v zgodovini kluba. Po koncu jesenskega dela Prve lige Telekom Slovenije pa je vodstvo ljubljanskega kluba sklenilo dogovor s Hoffenheimom, ki se je ogrel za mladega vratarja Domna Grila. Bravu bo za obetavnega čuvaja mreže, ki je v tej sezoni v prvi ligi zbral devet nastopov, pripadel rekordni zaslužek, mladi Štajerec pa se bo dokazoval pri rednem članu nemške bundeslige.

Die #TSG verpflichtet den slowenischen U19-Nationaltorwart Domen Gril (18) vom slowenischen Erstligisten NK Bravo. Der Keeper erhält einen Vertrag bei der #TSG bis 2024, bleibt aber zunächst auf Leihbasis bei NK Bravo. — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) December 13, 2019

Izpostavil je vse vratarske trenerje, zlasti Obreza

Mladi Štajerec se bo poleti po opravljeni maturi preselil v Nemčijo. Foto: Grega Valančič/Sportida "Vesel sem, da so me pri TSG Hoffenheimu opazili in želeli pridobiti v svoje vrste, kjer bom imel možnost nadgraditi svoje nogometno znanje. Hvaležen sem NK Bistrica, kjer sem se pod vodstvom trenerja Vita Martinčiča naučil nogometnih osnov, ki sem jih kasneje imel možnost nadgraditi pri NK Bravo. Izpostavil bi vse svoje vratarske trenerje (Mateja Planinca, Mladena Dabanoviča, Primoža Kračuna, Luko Grešaka), ki so mi vsak na svoj način predali svoje znanje. Seveda pa moram izpostaviti trenerja vratarjev Miho Obreza, ki me je pri NK Bravo vzel pod svoje okrilje in moje znanje ter talent izpilil do te mere, da sem postal zanimiv nemškemu prvoligašu Hoffenheimu. Sam sebi sem dokazal, da lahko z močno željo, vztrajnostjo in trdim delom prideš na zelo visoko raven, kjer bo treba ponovno pokazati vse svoje znanje in talent, da bi se prebil med najboljše," je povedal Gril.

Športni direktor NK Bravo: Domen je vratar za "nekaj več"

Gril se je leta 2016 preselil v Ljubljano iz Slovenske Bistrice. Foto: Vid Ponikvar "Še dobro se spomnim, kako smo se pred štirimi leti z Domnom in njegovo družino dogovarjali za prestop v NK Bravo, danes pa je Domen podpisal za velik evropski klub. Vsa leta v NK Bravo je s pravim karakterjem in trdim delom kazal, da je vratar za 'nekaj več'. Tudi ko se je pri vsega 17 letih pridružil članski ekipi, je že deloval zrelo in odgovorno. Pri njegovem razvoju je bilo izredno pomembno veliko medsebojno zaupanje med klubom, Domnom in njegovo družino. To nam je omogočilo, da smo lahko v miru delali in Domna razvili v enega izmed najobetavnejših mladih vratarjev v Sloveniji, ki je doslej zbral že 44 nastopov tudi za mladinske reprezentance Slovenije," je ob prestopu povedal Dejan Močnik, športni direktor NK Bravo.

"Za razvoj perspektivnih mladih igralcev je izrednega pomena, da jim lahko na njihovi poti razvoja klub da priložnost za dokazovanje in razvoj. Tega se že vse od začetka zavedamo tudi v NK Bravo, kar dokazujemo tudi z minutažo, ki jo pri nas dobivajo mladi igralci. A po drugi strani vemo, da je treba fantom omogočiti tudi možnosti za nadaljnji korak v njihovi karieri. Iz Brava je samo v zadnjih dveh letih na višjo raven odšlo že toliko igralcev, ki so prve priložnosti dobili v Šiški, da jih ne moremo več prešteti na prste obeh rok. Zadnji prestop pa jasno kaže, da je nogometna šola Bravo tudi na radarju evropskih nogometnih velikanov, ki tekmujejo v največjih nogometnih ligah," je dodal Močnik.