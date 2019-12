Odločeni stopiti na plin, saj ne želijo trepetati za obstanek #video

Preboj na najmanj osmo mesto, ki zagotavlja neposredni obstanek, je mogoč, vendar nikakor ne preprost projekt. Glavni tekmec Triglav s tremi točkami prednosti ima veliko tovrstnih izkušenj, a tudi Tabor iz Sežane s točko več je s svojo ekipo izjemno zahteven nasprotnik. Prav te tri ekipe, ob čemer ne bi radi podcenjevali zadnjega Rudarja, bodo odločale o vrstnem redu v spodnjem delu lestvice. To so tudi edine tri ekipe, ki jim jih je letos uspelo premagati doma. "Naučiti se moramo bolj kakovostno braniti in mislim, da smo na zadnjih petih tekmah v tem pogledu naredili velik napredek," poudarja trener Brava Dejan Grabić.

Vedo, v kakšnem položaju so

Prejeli so 38 golov, 11 oziroma 12 več pa sta jih prejela ravno največja konkurenta Triglav in Rudar. Tudi gostovanja so bila skromna, od 30 mogočih točk so jih osvojili samo pet. Na tujem so zabili le 13 golov, od tega jih je pet prispeval Aljoša Matko: "Pred drugim delom se bomo morali kar najbolj pripraviti. Vemo, v kakšnem položaju smo, potrebujemo točke, da ne bomo na zadnjih tekmah trepetali za obstanek."

Aljoša Matko je bil eden najbolj razpoloženih igralcev Brava v prvem delu sezone. Foto: Vid Ponikvar

Zdaj so na vrsti analize in iskanje novih okrepitev, časa je dovolj. Prestopni rok se bo končal 15. februarja, a Grabić ne pričakuje velikih premikov, "v 90 odstotkih bo ekipa enaka", poudarja.

Pri Bravu se zavedajo, da je bila že sama uvrstitev v prvo ligo zelo velik uspeh, tako da vrnitev v drugo ligo ne bi pomenila prevelike tragedije. Srečali bi se z resničnostjo, uresničljivo pa je po drugi strani tudi to, da si ob dobrem delu v nadaljevanju prvenstva zagotovijo obstanek.

