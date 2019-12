Rok Kronaveter odgovoril vsem, ki Mariboru mečejo pod nos lepo igro Olimpije #video

"S tem se ne obremenjujem preveč. Če nekateri mislijo, da kdo igra lepše, je to njihova stvar. Na koncu bo to, kdo igra lepše, šlo v pozabo. Kdo bo na koncu prvi, je vse, kar šteje," po prvem delu sezone pravi Rok Kronaveter, ki je v vrste tretjeuvrščenega Maribora pred začetkom sezone prišel iz vrst največjega tekmeca, Olimpije, ki bo prezimila na prvem mestu.

"Z lestvico ne moremo biti zadovoljni. Pričakovali smo, da bomo na vrhu. Privoščili smo si štiri poraze, ki si jih ne bi smeli," po prvem delu sezone, v katerem je Maribor na 20 prvenstvenih tekmah osvojil 38 točk in je na tretjem mestu, povedal z desetimi goli njegov najboljši strelec Rok Kronaveter.

Izkušeni nekdanji reprezentant je v Ljudski vrt pred začetkom prvenstva prišel naravnost iz vrst Olimpije, ki ji je v treh letih pomagal do dveh naslovov slovenskega prvaka in bil pri njih glavni akter šampionskih sezon Ljubljančanov, katerih navijači so Mariborčanu odhod v vrste največjega tekmeca seveda zelo zamerili.

"Prišli smo trije, štirje novi igralci. Normalno, da se mora ekipa navaditi na novince. Tudi mi se moramo. Zdaj bodo prišle daljše priprave, ki bodo priložnost, da se bolje spoznamo," je povedal četrti najboljši strelec slovenskega prvenstva.

Foto: SPS/Sportida

Ko je treba, zna biti Darko Milanič zelo oster

Nekaj besed je namenil tudi trenerju Darku Milaniču, ki je ob štirih porazih, Mariborčani so dvakrat izgubili proti Triglavu, po enkrat pa proti Celju in Taboru, zaščitil svoje nogometaše. "To naš trener vedno naredi, a je res, da nam, ko imamo sestanke, pove, kaj je narobe. Zna biti tudi oster in tudi mora biti. Se pa tudi samo zavedamo, kdaj nismo dali vsega od sebe," pravi 33-letni ofenzivni vezist, ki je se s svojim strelskim izkupičkom ne ukvarja preveč. "Nikoli se ne. Res je, da igram na igralnem mestu, ki me dostikrat porine v priložnosti, a na koncu je cilj samo ta, da bomo prvi," je ponovil še enkrat in odgovoril tudi na očitke, da Mariborčani do strelov proti nasprotnikovim vratom prihajajo brez igre, na silo.

Foto: SPS/Sportida

Lahko, da se bodo za naslov borile tudi tri ekipe

"Ko se nasprotnik brani z 10 igralci, ga je težko prebijati s kombinatoriko. Mogoče res kdaj preveč poskušamo na silo. Tudi tukaj moramo biti uspešnejši," je še povedal in spregovoril tudi o drugem delu prvenstvene sezone, ki obeta zanimive boje za točke. Na vrhu je Olimpija s štirimi točkami prednosti pred Aluminijem in Mariborom. Na četrtem mestu ima še štiri točke manj Celje, potem je tam že Mura, ki ima še točko manj.



"Aluminij se drži zelo dobro. Tudi Mura in Celje sta blizu. Zna se zgoditi, da se bo o naslovu odločalo med tremi. Upam, da bomo na koncu najuspešnejši mi," si je za konec še enkrat zaželel nogometaš, ki je v najboljši slovenski ligi v majicah ptujske Drave, velenjskega Rudarja, Olimpije in Maribora do zdaj odigral že 237 tekem, zabil pa kar 87 golov.