Župan napovedal, da bo Ljudski vrt obnovljen do spomladi 2021

Ljudski vrt bo leta 2021 gostil uvodno preizkušnjo EP 2021 do 21 let. Foto: Vid Ponikvar

Nogometni klub Maribor je danes slovesno predal projektno dokumentacijo za obnovo zahodne tribune stadiona Ljudski vrt Mestni občini Maribor. Izbira izvajalca gradbenih del je še v teku, še vedno pa po ocenah župana Saše Arsenoviča velja, da bo tribuna obnovljena do spomladi 2021, torej še pred nogometnim evropskim prvenstvom do 21 let.

Razpis za izvajalca gradbenih del so na občini objavili sredi oktobra, iztekel se bo konec prihodnjega tedna. "Januarja gremo v pogajanja o ceni in končni cilj je, da je ta zadnji del stadiona končan do aprila 2021. Tako tekme, ki so takrat predvidene, niso ogrožene," je ob prejemu kupa dokumentacije povedal župan Saša Arsenovič.

Gre za nadaljevanje del, ki ob zadnjih gradbenih posegih na stadionu leta 2008 niso bila dokončana. Ureditev prostorov pod severno in južno tribuno, ki so jo začeli lani, je že skoraj končana. Večji zalogaj pa je obnova stare, delno spomeniško zaščitene zahodne tribune, ki jo obljubljajo že vrsto let. Zdaj se mudi, saj bo Slovenija skupaj z Madžarsko junija 2021 gostila nogometno evropsko prvenstvo do 21 let, uvodna tekma pa naj bi bila v Ljudskem vrtu.

Stroški NK Maribor poslovna skrivnost

Predsednik NK Maribor Drago Cotar si želi čimprejšnje obnove stadiona. Foto: Vid Ponikvar Da bi zadevo premaknili z mrtve točke, je NK Maribor financiral projektno dokumentacijo, prejšnja mestna oblast na čelu s takratnim županom Andrejem Fištravcem pa je tik pred volitvami privolila, da gre v ta projekt, čeprav je bilo že takrat jasno, da bo to za občinsko blagajno velik zalogaj. V lanskem proračunu so za to predvideli pet milijonov evrov, a so vse ponudbe, ki so prispele na razpis za izbiro izvajalca del, bistveno presegale ocenjeno vrednost investicije.

Nova mestna oblast je pozvala k novelaciji investicijskega programa, po kateri se projekt po neuradnih navedbah ocenjuje na 6,5 milijona evrov. O konkretnih vsotah Arsenovič danes ni hotel govoriti, tudi predsednik NK Maribor Drago Cotar je klubski del stroškov za projektno dokumentacijo označil za poslovno skrivnost.

"Klub, katerega domovanje je v Ljudskem vrtu, si želi čimprejšnjo obnovo in upamo, da pri izbiri izvajalca del ne bo zapletov in bo obnova končana takrat, kot je zastavljeno," je dejal Cotar.

"Kakšne bodo cene, bo pokazal čas. Upam, da bodo podjetja, ki so večinoma iz tega okoliša, razumela tudi svojo družbeno odgovornost in poskušala graditi po najboljših možnih cenah, da bo projekt izvedljiv," je dejal Arsenovič.